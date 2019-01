La Campolongo Hospital RN Salerno ospita la capolista Latina.

Big match della serie A2 di pallanuoto sabato pomeriggio alle ore 18 alla piscina Simone Vitale di Salerno, tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e la capolista Latina Pallanuoto.

La formazione laziale è in grande forma e fino a oggi non ha ancora conosciuto il sapore della sconfitta. Il Latina quest’anno punta decisamente alla promozione e a inizio campionato è partita con i favori del pronostico, potendo contare in squadra numerosi atleti di categoria superiore, tra i quali il pluriscudetatto Lapenna, centroboa che con la Pro Recco ha vinto sei scudetti e due Champions; e il bomber croato Antun Goreta, quest’anno sbarcato in Italia dopo aver segnato a raffica in patria.

Ci proverà la Rari a infliggere il primo dispiacere alla corazzata allenata da mister Mirarchi. Ci vorrà sicuramente una gara di tanto cuore e tecnica per il sette allenato da mister Citro. Grande attenzione ai dettagli e ci si aspetta una gara importante anche dagli uomini chiave giallorossi, tra i quali c’è sicuramente il bomber Michele Luongo, che in questa prima fase di campionato non ha deluso le attese: “Sarà una partita tra due squadre che vogliono arrivare fino in fondo e provare il salto di categoria – dichiara Luongo – Mi aspetta una gara tra due formazioni concentrate che vorranno vincere, motivo per cui si affronteranno a viso aperto”.

Il numero 2 della Rari punta molto poi sul calore del pubblico: “Dalla nostra abbiamo il fattore Simone Vitale, i nostri magnifici tifosi devono fare la differenza da questo punto di vista, perché ci trasmettono sempre la carica necessaria”.

Anche mister Matteo Citro conta sul calore del pubblico amico: “Affrontiamo una squadra in salute a punteggio pieno e con diversi giocatori di categoria superiore. Dobbiamo dare continuità al nostro gioco ed alle nostre prestazioni e sbagliare pochissimo. Per spuntarla abbiamo bisogno del calore del nostro pubblico”.