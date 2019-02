La Campolongo Hospital RN Salerno in casa contro la temibile Roma 2007 Arvalia. Gandini e Citro chiamano a raccolta i tifosi.

Sabato 2 febbraio alle ore 18,00, alla Piscina Simone Vitale di Salerno, altro match di cartello per la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, che ospiterà la temibile Roma 2007 Arvalia.

I capitolini sono secondi in classifica a 15 punti, a sole tre lunghezze dai giallorossi. Agli ordini di coach Ciocchetti una squadra di notevole levatura tecnica, tra cui il bomber Vittorioso e Fiorillo, che più volte hanno incrociato il cammino della rari in questi anni. Anche la Roma è partita con l’obiettivo play off, ed è in piena corsa per raggiungerlo.

Per battere la compagine capitolina servirà sicuramente la migliore Rari Nantes, che deve dimenticare in fretta la brutta prestazione offerta sabato scorso contro la Cesport, gara vinta solo nei secondi finali e dopo aver recuperato tre reti agli avversari.

Di fronte ad avversari esperti e quotati, non ci si possono permettere pause, e lo sa bene anche Cristian Gandini, neo acquisto della Rari, che in questa prima parte di campionato si sta facendo conoscere a suon di gol dai suoi nuovi tifosi.

“Come sta dimostrando questo campionato, ogni partita è una battaglia, mi aspetto una partita difficile giocata gol a gol. Loro stanno facendo un buon campionato e vorranno sicuramente fare risultato; noi non vogliamo assolutamente perdere il primo posto. Faccio un appello ai tifosi, perché avremo bisogno di un grande pubblico per fare una grande gara”.

Contro la Roma, mister Matteo Citro potrà contare anche sul rientro, dopo la squalifica, del centro boa Carlo Sanges, ci presenta così la gara di sabato l’allenatore della Rari Nantes: “Affrontiamo una delle pretendenti ai play off, che in questo inizio di stagione ha offerto un’ottima pallanuoto. Bisogna scendere in acqua con umiltà e determinazione, evitando errori in fase difensiva. Contiamo molto anche sul sostegno del nostro pubblico”.