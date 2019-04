La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno dopo la sosta in trasferta contro il Latina.

Sabato pomeriggio alla piscina comunale di Anzio alle ore 17,30 sfida ad alta quota tra la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e il Latina, valevole per diciassettesima giornata del campionato di serie A2 di pallanuoto maschile. I laziali sono attualmente secondi in classifica a quattro lunghezze di distanza dalla Rari, e hanno scavalcato nell’ultimo turno Palermo e Pescara nella rincorsa alla capolista.

La Rari proviene da una settimana di riposo forzato per lo spostamento della gara contro il Messina. Quindici giorni durante i quali i giallorossi si sono allenato bene per prepararsi al meglio a questo big match che può significare tanto per il prosieguo del campionato. Il Latina a inizio stagione era tra le papabili alla vittoria del campionato e sta rispettando le attese. A trascinare i laziali c’è sicuramente il croato Antun Goreta, attuale capocannoniere del torneo, con tre gol di vantaggio su rarinantino Michele Luongo.

Sarà un sabato di grande pallanuoto, nel quale i ragazzi allenati da mister Citro saranno chiamati a confermare quanto di buono fatto vedere fino a oggi, per continuare a dominare un campionato che mai come quest’anno è difficile ed equilibrato.

“Affrontiamo un’ottima squadra che all’inizio della stagione era considerata da molti la favorita per la vittoria finale – dichiara mister Citro in sede di presentazione del match – Noi dobbiamo essere bravi a rientrare con la testa nel campionato dopo la sosta forzata di un turno, e fare una partita di grande qualità e temperamento in entrambe le fasi”.