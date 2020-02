La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno batte 12-10 la SS Lazio e vede la salvezza.

Non esistono partite facili e la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno lo ha capito da tempo e anche sabato sera, alla piscina Vitale, contro la SS Lazio i ragazzi di mister Citro hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione dei biancazzurri. La gara valeva molto per la classifica e per la corsa alla salvezza, che è l’obiettivo stagionale dei giallorossi. I laziali vincendo avrebbero potuto portarsi a un solo punto dai salernitani, dunque partita di importanza cruciale e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino agli ultimi secondi. Nelle fila della Rari alcuni uomini non sono in perfette condizioni fisiche e su tutti il capitano Scotti Galletta, ma tutti stringono i denti e vogliono essere protagonisti in una gara che potrebbe segnare la stagione. Parte meglio la Lazio che sembra più in palla dei giallorossi, che riescono comunque a impattare il primo quarto sul 2-2 con i gol di Elez e Cuccovillo. La Rari si ritrova sempre a inseguire gli avversari, che si sono trovati avanti anche di due reti. Seconda frazione pirotecnica, con i laziali che chiudono sul 4-3. A tenere attaccata la Rari ci pensa Luongo con due gol e autore di una prova superlativa, e il solito Cuccovillo, che nei momenti cruciali si fa sempre trovare pronto. Terzo tempo in perfetta parità, 3-3 con i gol ancora di Luongo, poi Scotti Galletta e Tomasic. Da sottolineare come il capitano, ancora una volta è andato a sfruttare la sua grande esperienza posizionandosi quasi da centro boa. I laziali sono avanti di un gol quando si apre l’ultima frazione, ma la rari, spinta da un grande pubblico, preme sull’acceleratore e piazza un mortifero 4-1 con Scotti Galletta, Parrilli, Cuccovillo e Luongo, nei convulsi ultimi secondi di gioco. I laziali portano avanti anche il portiere Soro, ma sprecano e bomber Luongo è pronto a farsi trovare libero a centro vasca e a mettere in rete a porta vuota.

Prova di carattere e grande tenuta mentale per i giallorossi, che con questa vittoria fanno un passo deciso verso l’obiettivo stagionale della salvezza, anche se la posizione di classifica potrebbe indurre a sognare anche qualcosa di più. Complici gli altri risultati, i giallorossi si trovano infatti da soli al sesto posto in classifica e con un bottino di 21 punti, che pochi si sarebbe aspettati a inizio stagione a questo punto del campionato.

Mister Matteo Citro commenta così la partita: “Gara difficile come ci aspettavamo. Abbiamo avuto il grande merito di restare con la testa in partita fino alla fine, trovando le giuste soluzioni offensive. Un grazie speciale al nostro pubblico che ci ha spinto alla vittoria”.

Prossima gara mercoledì 26 febbraio alle ore 15 a Recco, contro i campioni d’Italia. Poche le speranze di fare risultato, ma di certo un test importante e di preparazione alla prossima gara casalinga, il derby contro il Posillipo di sabato 7 marzo.