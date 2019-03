Jomi Salerno, vittoria sofferta contro Brescia.

La Jomi Salerno soffre ma alla fine supera la Leonessa Brescia con il risultato di 24 a 20 nel match valevole quale settima giornata di ritorno del campionato di serie A femminile. Pur non brillando capitan Coppola e compagne riescono a portare a casa l’intera posta in palio contro l’ottima compagine allenata da coach Scalia. La cronaca: Le due formazioni si affrontano a viso aperto, Tanic porta subito in vantaggio le ospiti, Brescia dimostra tutto il suo valore. Al sesto minuto di gioco le due formazioni sono in parità (3 a 3). Al 10’ minuto la Leonessa è addirittura avanti di due reti (3 – 5). La difesa della formazione ospite ed il portiere Alice Piffer sono attente ed aggressive. Non lasciano spazi e seguono con attenzione le giocate e i movimenti delle salernitane che non trovano né il tiro dalla distanza e né le penetrazioni con scarico su pivot. Pian piano la Jomi Salerno si comincia a carburare, capitan Coppola e compagne riescono a pareggiare i conti sul 6 a 6 poi allungano il passo sino al 9 a 6. In questo frangente la Leonessa Brescia paga la momentanea uscita di Tanic e Ucchino a seguito di infortuni. La Jomi Salerno approfitta del momento no delle Leonesse ed allunga il passo. La prima frazione di gioco si chiude così sul 14 a 9 in favore della Jomi Salerno. Ad inizio ripresa la musica cambia in casa Leonessa Brescia grazie anche al ritorno di campo dell’indemoniata Tanic. La Jomi Salerno riesce però a tenere testa alle avversarie, conducendo con il risultato di 17 a 12 grazie ad una rete di pregevole fattura di Gomez. La gara è vibrante, la Leonessa Brescia non molla. Trascinata dalle reti di Girotto e Tanic la compagine allenata da coach Scalia si riporta nuovamente sotto (20 – 18 al 20’ minuto). La Jomi Salerno ritrova il gol perduto grazie ad un sette metri di Gomez ed allunga ancora sino al 22 a 18. Il tempo risulta tiranno per la Leonessa Brescia che alla fine non riesce a recuperare. Le salernitane chiudono il match con il risultato di 24 a 20 e portano a casa due punti preziosi in chiave classifica nonostante una prestazione al di sotto delle aspettative.

Jomi Salerno – Leonessa Brescia 24 – 20 (primo tempo: 14 – 9)

Jomi Salerno: Ferrari, Trombetta, Dalla Costa 2, Coppola 3, Gomez 10, Rajic, Napoletano 2, Piantini, Oliveri 1, Lauretti Matos 2, Casale, Landri 4, De Santis. Allenatore: Dragan Rajic

Leonessa Brescia: Cavagnini, Bellini 1, Fiorillo 3, Tanic 9, Pedrotti, Piffer 1, Morgano, Galli, Barbariga 1, Girotto 5, Ucchino, Torriani. Allenatore: Gaspare Scalia

Arbitro: Nguyen – Panetta