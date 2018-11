Jomi Salerno, vittoria contro Casalgrande e riaggancio in testa alla classifica.

Netta vittoria per la Jomi PDO Salerno che supera in trasferta la Casalgrande Padana con il risultato finale di 35 a 24 nel recupero della quarta giornata d’andata del torneo di serie A femminile.

Successo importante per capitan Coppola e compagne che agganciano così il Brixen in vetta alla classifica.

In virtù del risultato ottenuto al Pala Keope la formazione allenata da coach Rajic sale a quota 11 punti in classifica, frutto di cinque vittorie ed un solo pareggio, ottenuto contro il Brixen che come detto divide la prima posizione in classifica con il team salernitano.

Il torneo di massima serie di pallamano femminile adesso si ferma per una settimana, si tornerà in campo il prossimo 10 novembre.

Nell’occasione capitan Coppola e compagne saranno impegnate ancora in trasferta (inizio ore 15:30) contro la Leonessa Brescia.