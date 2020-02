Jomi Salerno, trasferta vittoriosa a Cassano Magnago.

Vittoria esterna per la Jomi Pdo Salerno che supera in trasferta il Cassano Magnago con il risultato finale di 27 a 23. Successo prezioso per capitan Napoletano e compagne che salgono così a quota 21 punti in classifica. La cronaca: Partono forte le padrone di casa lombarde che al 6′ minuto sono avanti per 3 ad 1. Al 10′ è sempre il Cassano Magnago avanti con il risultato di 5 a 2. Pian piano la Jomi Salerno si scioglie ed al 15′ trova il pareggio (5 a 5). Si viaggia sui binari dell’equilibrio, al 20′ le due formazioni sono sul 7 a 7. Capitan Napoletano e compagne iniziano a premere il piede sull’acceleratore ed al 23′ sono avanti con il risultato di 11 ad 8, coach Bellotti è costretto a chiamare il time out. Al rientro in campo le lombarde riescono ad accorciare le distanze, al 25′ il risultato è di 12 a 10 in favore delle salernitane. La prima frazione di gioco si chiude con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 14 a 12. Nel secondo tempo Cassano accorcia subito le distanze (13 – 14), capitan Napoletano e compagne rispondo subito presente (13 – 15) poi sale il cattedra il giovane portiere di casa Arianna Ponti che con alcuni interventi importanti impedisce alla Jomi Salerno di allungare. Le padrone di casa non demordono ed al 8′ trovano il pareggio (15 – 15). Le campane tornano nuovamente avanti (16 – 17) poi al 15′ ci pensa il portiere Nadia Bordon a respingere il sette metri di Cobianchi che avrebbe regalato il pareggio alle lombarde. Al 21′ Valentina Landri regala la rete del +4 alla compagine allenata da Laura Avram (17 – 21). Il sette salernitano non molla ed al 25′ Gomez segna la rete che vale il 22 – 19. Le padrone di casa non mollano ed a tre minuto e mezzo dalla fine del match si portano sul meno due (21 – 23). Capitan Napoletano e compagne hanno il merito di non disunirsi, la Jomi Salerno porta così a casa la vittoria con il risultato finale di 27 a 23. I riflettori ora saranno puntati sul Palaestra di Siena e sulle Finals di Coppa Italia. La Jomi Salerno scenderà in campo il 22 febbraio alle ore 16:30 per affrontare Oderzo in semifinale. Domenica (23 febbraio) si disputeranno le finali: alle ore 12 la gara per il ¾ posto mentre alle ore 16 la finalissima che assegnerà la Coppa Italia.

