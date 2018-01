Jomi Salerno, trasferta a Teramo da non sottovalutare.

Trasferta abruzzese per la Jomi Salerno. La compagine salernitana sarà, infatti, di scena sabato 20 gennaio con inizio alle ore 18:30 sul campo della Globo T.M.S. Bioapta Teramo nel match valevole quale seconda giornata di ritorno della Regular Season del torneo di massima serie di pallamano femminile. Questa settimana a presentarci la sfida di Teramo è Laura Casale: “Abbiamo iniziato nel migliore dei modi il 2018, portando a casa i primi due punti in occasione del match contro il Flavioni. Cercheremo di continuare a vincere ed allungare la nostra scia di successi per tutto il nuovo anno. Sabato ci attende la prima trasferta del nuovo anno. Sappiamo benissimo che le gare lontano da casa nascono sempre mille insidie anche se Teramo, considerata anche la sua attuale posizione di classifica, potrebbe essere considerato un avversario non molto ostico. Non dobbiamo assolutamente sottovalutare la compagine abruzzese – continua Laura Casale – che ha un roster di tutto rispetto, formato da giocatrici importanti sia dal punto di vista tecnico che tattico”. Laura Casale poi conclude: “Affronteremo al meglio della concentrazione questa gara e soprattutto cercheremo di affrontare la partita da un punto di vista fisico, cercando di dare velocità al nostro gioco e di applicare al meglio i dettami del nostro allenatore Neven Hrupec”.