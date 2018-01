Jomi Salerno, trasferta a Teramo.

Trasferta abruzzese per la Jomi Salerno. La compagine salernitana sarà, infatti, di scena sabato 20 gennaio con inizio alle ore 18:30 sul campo della Globo T.M.S. Bioapta Teramo nel match valevole quale seconda giornata di ritorno della Regular Season del torneo di massima serie di pallamano femminile.

Le campionesse d’Italia in carica proveranno a centrare il secondo successo (il primo in trasferta ndr) del nuovo anno, a portare a casa due punti preziosi per continuare a tenere il passo della capolista Indeco Conversano. Occhio però al Teramo.

La formazione allenata da coach Serafino La Brecciosa venderà cara la pelle prima di cedere il passo alle avversarie. Teramo occupa attualmente l’ultima posizione in classifica (in condominio con Flavioni ndr) con due punti all’attivo, frutto di una sola vittoria e ben undici sconfitte ma proverà comunque a portare a casa un risultato di prestigio per provare a risalire la china. Da tenere particolarmente d’occhio tra le fila della Globo-Palace-Bioapta Teramo la solita Palarie e l’ex Oxana Pavlyk.