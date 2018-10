Jomi Salerno, trasferta in campionato a Leno.

Archiviata la parentesi internazionale, torna il campionato per la Jomi Salerno. La formazione allenata da coach Dragan Rajic sarà di scena sabato (27 ottobre ndr) alle ore 15:30 al Pala Sport Comunale di Gottolengo contro il Leno. La formazione bresciana ha sin qui conquistato 2 punti in cinque gare, frutto di una vittoria e quattro sconfitte.

La Jomi Salerno dal canto suo ha collezionato sin qui 7 punti in quattro gare sin qui disputate, frutto di 3 vittorie ed 1 pareggio. Capitan Coppola e compagne devono però recuperare il prossimo 31 ottobre alle ore 19 al Pala Keope la sfida contro la Casalgrande Padana, match valevole quale quarta giornata d’andata del torneo di massima serie. “Il Leno si sta comunque comportando bene in questa prima parte di campionato – afferma coach Rajic – e quindi dobbiamo affrontare questo match con grande attenzione e concentrazione. Non possiamo abbassare la guardia, partiamo sicuramente favoriti ma poi alla fine è sempre il campo a dare il suo verdetto definitivo. Dobbiamo mettere da parte la parentesi internazionale rituffarci nel campionato italiano. La Coppa EHF ci ha dato ancora maggiore consapevolezza dei nostri mezzi, però ora dobbiamo pensare solo al campionato. Ci attendono sicuramente due trasferte molto insidiose, dopo sabato infatti giocheremo anche mercoledì contro Casalgrande: due gare che dobbiamo vincere. Per quanto concerne le ragazze sono tutte disponibili, potrò dunque contare su tutto il roster in occasione delle prossime due gare”.