Jomi Salerno, trasferta ad Oderzo.

E’ sicuramente il big match della nona ed ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie A femminile. Alla palestra Masotti di Oderzo, sabato 8 dicembre alle ore 17:30, saranno di fronte le padrone di casa della Mechanic System e le campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. La formazione trevigiana è attualmente alle spalle della coppia di testa formata dalle salernitane e dal Brixen (15 punti) con 14 punti all’attivo, frutto di sette vittorie ed una sola sconfitta. In merito al match in programma sabato l’ala Pina Napoletano afferma: “Si tratta sicuramente del big match di giornata, ci troveremo di fronte anche diversi ex. Sulla panchina dell’Oderzo siede infatti Neven Andreasic mentre in campo ci sarà Victoria Romeo. Abbiamo grande rispetto per le nostre prossime avversarie ma andremo ad Oderzo con la consapevolezza di portare a casa l’intera posta in palio. Venderemo cara la pelle, vogliamo vincere e conquistare i due punti. Siamo molto concentrate, ci stiamo preparando al meglio, abbiamo voglia di fare bene. Non possiamo permetterci ulteriori passi falsi come accaduto nel match casalingo contro Brixen”.