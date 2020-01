Jomi Salerno, trasferta a Leno.

Impegno esterno per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne sarà di scena domani (01 febbraio) alle ore 15:30 contro il Leno nel match valevole quale quarta giornata di ritorno del massimo campionato di pallamano femminile. Le salernitane, attualmente a quota 15 punti in classifica, andranno a caccia della vittoria per rimanere in scia, occhio però al Leno che ha soltanto due punti in classifica ed è alla disperata ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Dopo il positivo esordio con la maglia della Jomi Salerno nello scorso turno di campionato contro il Nuoro, Valentina Landri è pronta a riprendere per mano la compagine allenata da coach Laura Avram. Il trainer della formazione salernitana potrà contare anche sul nuovo acquisto Nadia Bordon. Il neo portiere della Jomi Salerno figura nella lista delle convocate ed è pronta a fare il suo esordio con la nuova maglia. In attesa di perfezionamento invece il trasferimento di Lucilla Stettler che, con molta probabilità, non sarà della gara. In merito al prossimo match di campionato la stessa atleta di origini partenopee afferma: “Nel prossimo turno di campionato in programma sabato (1 febbraio ndr) affronteremo Leno, non dobbiamo farci ingannare dalla loro posizione in classifica. Nonostante si trovino nei bassifondi hanno dimostrato in questa seconda parte di campionato di poter fare bene. Per quanto riguarda la nostra formazione, c’è stato il mio ritorno e ci sono stati gli acquisti di Nadia Bordon e Lucilla Stettler che hanno completato il roster della squadra. Siamo molto cariche, vogliamo dare filo da torcere a tutte da qui al termine della stagione”.

