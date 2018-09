Jomi Salerno, trasferta a Civitavecchia contro il Flavioni.

Seconda giornata del campionato di serie A femminile, prima trasferta stagionale in campionato per la Jomi Salerno.

La formazione salernitana guidata da coach Dragan Rajic sarà, infatti, di scena sabato (22 settembre ndr) con fischio d’inizio alle ore 16:30 al Palazzetto dello Sport di Civitavecchia per affrontare il Flavioni.

Capitan Coppola e compagne sono reduci dalla vittoria ottenuta tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro l’Ariosto Ferrara con il punteggio finale di 28 a 15.

La formazione laziale invece è reduce dalla battuta d’arresto rimediata sul campo del Cassano Magnago con il risultato finale di 29 a 19.

Non sarà una gara facile per capitan Coppola e compagne che dovranno tenere alta la concentrazione in vista del match contro la formazione allenata da coach Pacifico.

Le laziali faranno infatti di tutto per bagnare nel migliore dei modi il proprio esordio tra le mura amiche e portare a casa l’intera posta in palio.