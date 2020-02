Jomi Salerno, trasferta a Cassano Magnago.

Impegno in trasferta per la Jomi Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (domenica 16 febbraio) alle ore 17 al Pala Tacca per affrontare le padrone di casa del Cassano Magnago nel match valevole quale sesta giornata di ritorno del campionato di serie A1 femminile.

La formazione allenata da coach Laura Avram è reduce dalla netta vittoria ottenuta nello scorso turno di campionato contro Casalgrande Padana, tre punti pesanti che l’hanno proiettata al secondo posto con 19 punti, seppure in condominio con Oderzo.

Occhio alla formazione lombarda allenata da coach Matteo Bellotti che ha messo nel corso del campionato in difficoltà tutte le avversarie incontrate sul proprio cammino ed esprime un gioco sempre molto veloce. Nel match d’andata Del Balzo e compagne si imposero alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo con il risultato finale di 30 a 27. In merito alla prossima gara di campionato, Lucilla Stettler, uno dei volti nuovi della compagine salernitana, afferma: “Sarà una gara tosta, dobbiamo giocarcela per tutti i sessanta minuti. Cassano è una squadra molto agile, è in crescita, hanno dimostrato il loro valore in occasione della gara d’andata che vinsero alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. Noi ci vogliamo rifare, stiamo di conseguenza preparando nel migliore dei modi questa partita, non tralasciando alcun dettaglio. Scenderemo in campo per affrontare al massimo questa partita. Andiamo a Cassano cariche, stiamo pian piano integrando le nuove, come me che sono una delle ultime arrivate qui a Salerno, oltre a Valentina Landri ed al portiere Nadia Bordon. Daremo il massimo per provare a centrare un risultato positivo contro la formazione lombarda”.