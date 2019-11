Jomi Salerno testimonial di Confindustria per il Centenario.

Confindustria Salerno celebra quest’anno il Centenario dalla fondazione e per questa ragione l’Associazione degli Imprenditori Salernitani intende festeggiare l’evento con tutti coloro che portano in alto l’orgoglio della provincia. La Jomi Salerno del presidente Mario Pisapia, Campione d’Italia in carica, in occasione della gara casalinga in programma domenica 10 novembre tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo (ore 16) contro il Cassano Magnago sarà Brand Ambassador del logo del Centenario.

Le atlete della Jomi indosseranno nel riscaldamento pre-partita e successivamente durante l’ingresso in campo, la maglia celebrativa del centenario con il logo “Confindustria Salerno 1919 – 2019”. Prevista sugli spalti dell’impianto la presenza dei vertici di Confindustria Salerno che, con tale iniziativa, vuole sottolineare il valore della presenza delle aziende e degli imprenditori nello sport, oltre che nell’economia e nella società. “Ogni Azienda è una squadra che tende al migliore risultato” e questo ha un significato ancora più reale quando nello sport sono presenti, da protagonisti, imprenditori come il presidente della PDO Salerno Mario Pisapia che con la sua struttura manageriale e tecnica da anni raccoglie successi significativi a livello nazionale (sette scudetti, cinque Coppa Italia, quattro Supercoppe e numerosi titoli giovanili) promuovendo l’immagine di Salerno anche a livello internazionale. Ritornando alla pallamano giocata, l’appuntamento è fissato per domenica (inizio ore 16) alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo per la sfida al Cassano Magnago, match valevole quale sesta giornata d’andata della serie A1 femminile. Capitan Napoletano e compagne, attualmente a quota 8 punti in classifica, andranno a caccia della quinta vittoria su altrettante gare disputate. Occhio comunque al Cassano Magnago, che arriverà a Salerno forte del successo ottenuto mercoledì (6 novembre) sul campo dell’Ariosto Ferrara. Del Balzo e compagne salgono così a quota 5 punti in classifica e, al netto delle gare da recuperare dalle inseguitrici, giungono con fiducia al complicato match di domenica in casa delle campionesse d’Italia in carica della Jomi Salerno. Il match tra la formazione allenata da coach Neven Hrupec ed il Cassano Magnago sarà diretta dalla coppia arbitrale composta da Carrino e Pellegrino.