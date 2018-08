Jomi Salerno, tempo di presentazione per Piantini ed Oliveri.

Domani (martedì 7 agosto ndr) alle ore 16 presso il Cefisa – Gruppo Forte sito in via Renato De Martino numero 4 (quartiere Carmine) si terrà la presentazione dei nuovi acquisti della Jomi Salerno, Laure Oliveri ed Antonella Piantini. Le due atlete sosterranno nella giornata di domani le visite mediche e successivamente saranno presentate alla stampa. Laure Oliveri, ala mancina, classe ‘83, un passato importante, impreziosito da 50 presenze in Nazionale e tanti gol distribuiti tra Enna, Bancole, Vigasio, Conversano, Cassano Magnago, Teramo, Brescia e un futuro ancora tutto da scrivere. A caccia di riscatto e, soprattutto, di motivazioni, l’italo-francese, da sempre tra le più apprezzate interpreti del ruolo di ala destra, ha colto senza esitazioni l’opportunità che le è stata presentata dalla società salernitana. Toccherà invece all’italo-cilena Antonella Piantini, 26 anni, nella stagione appena archiviata portiere rivelazione del Brixen, completare il roster degli estremi difensori della Jomi Salerno già forte della riconfermata Elisa Ferrari. Piantini prende il posto lasciato vacante da Monika Prünster trasferitasi in Polonia, al Pogon, e in tandem con Ferrari avrà il compito di chiudere a “doppia mandata” la porta delle Campionesse d’Italia in carica.