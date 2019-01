Jomi Salerno, tempo di Coppa Italia.

È di nuovo tempo di Coppa Italia. La 28^ edizione si avvicina. In programma dal 1 al 3 febbraio prossimi a Oderzo e anche quest’anno con l’avvincente formula della Final8, la manifestazione metterà di fronte le prime otto squadre qualificate al termine del girone d’andata della Regular Season di Serie A1. Si parte venerdì (01 febbraio) con le gare dei quarti di finale: la Jomi Salerno scenderà in campo alle ore 16 contro la Casalgrande Padana. Sabato 2 febbraio si disputeranno le semifinali (ore 17 ed ore 19) mentre domenica 3 febbraio è in programma il Final Day (ore 15 finale 3° e 4° posto; ore 17:15 finalissima che assegnerà la Coppa Italia). In merito alla competizione tricolore il tecnico della formazione salernitana Dragan Rajic afferma: “Stiamo lavorando sodo e ci stiamo preparando per affrontare al meglio la Final8 di Coppa Italia. Sarà una tre giorni davvero impegnativa, sto prima di tutto lavorando sulla testa delle mie atlete. Dobbiamo stare concentrati e sempre sul pezzo, dobbiamo comunque pensare ad una gara per volta. Adesso ci concentriamo sul quarto di finale che ci vedrà opposti alla Casalgrande Padana. La formazione emiliana ha un roster di tutto rispetto ed ultimamente si è anche rinforzata con l’ingaggio di Irene Fanton, dobbiamo stare quindi molto attenti”. Lo stesso Dragan Rajic poi aggiunge: “Pian piano stiamo recuperando le infortunate, atlete importanti che ci torneranno utili nel corso della manifestazione. Ci attendono tre gare in altrettanti giorni, senza un attimo di sosta. Ci sarà un grande dispendio di energie, avrò bisogno del contributo di tutte le atlete. Dobbiamo – conclude il tecnico della Jomi Salerno – dimostrare sul campo di essere davvero i più forti”.