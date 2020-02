Jomi Salerno, sfida interna contro Casalgrande.

Impegno casalingo per la Jomi Salerno che domani (sabato 8 febbraio) con inizio alle ore 18:30 sarà di scena tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo per affrontare la Casalgrande Padana nel match valevole quale quinta giornata di ritorno del massimo campionato di pallamano femminile. Capitan Napoletano e compagne, reduci dalla vittoria di Leno nello scorso turno di campionato, andranno a caccia di un nuovo successo per continuare la marcia di avvicinamento alla vetta della classifica, attualmente occupata dal Brixen con 20 punti. In merito al prossimo match di campionato Alessandra Bassanese afferma: “Ci siamo preparate al meglio nel corso della settimana e ci siamo allenate bene in vista della sfida casalinga contro Casalgrande Padana. Speriamo di disputare una buona gara, Casalgrande è sicuramente un’ottima squadra, stanno attraversando un grande momento di forma. Non sarà sicuramente una gara facile, nello scorso turno di campionato, infatti, la formazione allenata da Matteo Corradini ha battuto l’Oderzo. Per quanto ci riguarda daremo come sempre il massimo e metteremo in campo tutto quello che abbiamo provato nel corso della settimana e cercheremo di conquistare l’intera posta in palio. Sicuramente per noi è una buona occasione per rimanere attaccate ai primi posti in classifica per arrivare ai nostri obiettivi. In mezzo ci sarà la Coppa Italia e sicuramente queste gare ci aiutano ad arrivare nel pieno della forma, permettendo anche l’inserimento in squadra dei nuovi acquisti”.

