Jomi Salerno, sfida casalinga contro la Casalgrande Padana.

Impegno casalingo per la Jomi Salerno. Capitan Coppola e compagne saranno di scena sabato (20 aprile) alle ore 18:30 tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Casalgrande Padana nel match valevole quale terza giornata della Poule Play Off.

La formazione allenata da coach Dragan Rajic andrà a caccia della terza vittoria su altrettante gare disputate in questa seconda fase della stagione per blindare ulteriormente il primo posto in classifica e, di conseguenza, centrare l’accesso alla Finale Scudetto. Occhio comunque alla Casalgrande Padana di coach Lassouli, le emiliane, infatti, sono ad un passo dal 2° posto e dalla Finale Scudetto. Furlanetto e compagne dopo aver superato nettamente in casa la Suncini Agrobiochimica Ariosto Ferrara nella prima giornata della Poule Play Off nello scorso turno hanno battuto in trasferta l’Oderzo.

“Non sarà sicuramente una gara facile, Casalgrande è una buona squadra che sta crescendo con il passare delle giornate. Hanno un roster di tutto rispetto – afferma il tecnico della Jomi Salerno, Dragan Rajic – e posso contare su giocatrici forti ed esperte come Fanton. Inoltre, possono contare anche su Furlanetto che al momento è il capocannoniere del massimo campionato di serie A femminile. Per quanto ci riguarda non possiamo assolutamente rilassarci. Abbiamo rispetto per tutte le sei formazioni che partecipano alla Poule Play Off ma paura di nessuno. Il campionato non è ancora finito, per raggiungere l’obiettivo ci vuole ancora tanta fatica, tanto sudore. Triplete? Ci crediamo e siamo consapevoli che tutti insieme possiamo farcela”.