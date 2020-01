Jomi Salerno, gara interna contro Nuoro.

Impegno casalingo per la Jomi Pdo Salerno. Capitan Napoletano e compagne saranno di scena domani (sabato 25 gennaio) con inizio alle ore 16:30 alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il fanalino di coda Oj Solution Nuoro nel match valevole quale terza giornata di ritorno del massimo campionato di pallamano femminile. Coach Laura Avram avrà nuovamente a disposizione Ramona Manojlovic che ha recuperato dopo i problemi fisici accusati nelle scorse settimane mentre dovrà fare a meno ancora una volta di Laura Casale e Cyrielle Lauretti Matos, Per quanto riguarda i nuovi acquisti Landri e Bordon la società salernitana è in attesa di perfezionamento del tesseramento.

In merito alla gara in programma domani (Sabato 25 gennaio) Rita Trombetta non esita ad affermare: “Ci attende la sfida contro il Nuoro, avversario che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Si tratta di una squadra che non molla mai ed in grado di mettere in difficoltà l’avversario. Abbiamo ingaggiato Nadia Bordon e c’è stato il ritorno di Valentina Landri, nelle prossime gare potremmo quindi disporre di un roster sicuramente più completo. Sicuramente si integreranno molto bene e cercheranno di dare il loro contributo, cercando di sopperire anche a tutti gli infortuni che ci sono capitati nel corso di questa prima parte di stagione. Nella seconda parte del campionato, con la rosa più al completo puntiamo in alto. L’obiettivo è sempre lo stesso – termina Rita Trombetta – cercheremo di dare il massimo e di toglierci qualche sassolino dalla scarpa”.