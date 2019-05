Jomi Salerno, domenica via alle finali playoff contro Oderzo.

La Serie A1 Femminile vede dietro l’angolo il suo apice: la serie di finale Scudetto tra Salerno e Oderzo.

Le campionesse d’Italia in carica e le venete sono, infatti, le due finaliste che si contenderanno lo Scudetto.

La serie si aprirà domenica (12 maggio) con fischio d’inizio alle ore 17:15 al Palaopitergium. Match che sarà trasmesso in diretta TV su Sportitalia (canale 60 DTT & 225 SKY) a partire dalle ore 17. La gara di ritorno è prevista invece per la domenica successiva (19 maggio) alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo, in casa della capolista della Poule Play Off. Si gioca sulla distanza delle tre gare, con la possibilità di andare alla bella in caso di equilibrio nei primi 120’, fissata al 21 maggio e ancora in casa della Jomi Salerno.

Per uno strano scherzo del destino nell’ultima giornata della Poule Play Off disputata sabato scorso alla palestra Caporale Maggiore Palumbo si sono affrontate proprio le prime due della classe. Nell’occasione Jomi Salerno e Mechanic System Oderzo hanno giocato a scacchi nell’anticipazione della finale Scudetto. Una gara, quindi, quella disputata sabato scorso, valida soltanto per le statistiche,per chiudere la seconda fase del torneo, cercando di non affaticarsi troppo o scoprire tutte le proprie carte. Al Pala Palumbo, in un match ininfluente per la classifica, le campionesse d’Italia vincono 36-24, ma è lecito attendersi ben altro agonismo nella serie che assegnerà lo Scudetto e che si aprirà domenica al Palaopitergium di Oderzo.