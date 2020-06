Jomi Salerno, continuano le conferme in vista del campionato 2020/2021. La società cara al presidente Mario Pisapia prosegue nella costruzione della squadra per la prossima stagione ed annuncia il prolungamento dell’accordo con i terzini Ilaria Dalla Costa e Ramona Manojlovic.

In merito alla conferma Ilaria Dalla Costa afferma: “Una delle mie aspettative è quella di tornare a vincere visto che quest’anno non è stato possibile chiudere la stagione a causa dell’emergenza sanitaria. Spero inoltre di migliorare ancora e di imparare cose nuove. Giocare con la Jomi Salerno per me è motivo di orgoglio. E’ sicuramente una delle migliori società d’Italia, si punta sempre in alto ed è per tale motivo che sono orgogliosa di far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di ricominciare. Spero che la Palestra Palumbo sia aperta presto al pubblico, ci tengo tanto ai nostri calorosi tifosi. Speriamo anche di tornare a vincere in modo da poter festeggiare tutti insieme”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ramona Manojlovic che afferma: “Speriamo di poter disputare un campionato regolare senza interruzioni. L’aspettativa personale è quella di migliorare tecnicamente ma anche quella di riuscire a vincere partita per partita. Giocare in una società competitiva come la Jomi Salerno è un grande onore. Devi sempre impegnarti al massimo per conquistare minutaggio e dimostrare il tuo valore. Un saluto ai nostri calorosi tifosi ed a tutti coloro amano questo bellissimo sport”.