Jomi Salerno, arriva Cassano Magnago.

Impegno casalingo per la Jomi Salerno. Le ragazze allenate da coach Neven Hrupec saranno infatti di scena domenica (28 gennaio ndr) con fischio d’inizio alle ore 16 tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago.

Le salernitane, attualmente al secondo posto in classifica con 24 punti all’attivo, proveranno a centrare un nuovo successo per restare incollate alla capolista Indeco Conversano.

Occhio comunque al Cassano Magnago che può vantare su un roster comunque di rispetto ed attualmente occupa la terza posizione in classifica con 19 punti all’attivo. Tra le fila lombarde mancherà sicuramente Michela Cobianchi, infortunatasi alla caviglia in occasione del match contro la Leonessa Brescia.

“Si tratta di una giocatrice molto forte – afferma il tecnico del Cassano Magnago, Milanovic – sia in attacco che in difesa. Sentiremo la sua mancanza, ma non serve piangerci addosso. Chi andrà in campo saprà sicuramente farsi trovare pronta”. Ex dell’incontro saranno Ilaria Dalla Costa tra le fila salernitane e Guendalina Madella tra le fila delle lombarde. Appuntamento, dunque, fissato per domenica 28 gennaio (fischio d’inizio alle ore 16) alla Palestra Caporal Maggiore Palumbo: la Jomi Salerno sfiderà il Cassano Magnago.