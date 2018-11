Jomi, Ferrari: “Vogliamo iniziare il mese di dicembre nel migliore dei modi”.

Impegno casalingo per la Jomi Salerno. La compagine salernitana sarà di scena sabato (1 dicembre) alle ore 18:30 tra le mura amiche della Palestra Caporale Maggiore Palumbo contro la Venplast Dossobuono. Saranno in pratica di fronte la prima e la quarta forza del campionato, un match non facile per la Jomi Salerno che, però, vuole iniziare nel migliore dei modi il mese di dicembre. In merito al match abbiamo ascoltato il portiere Elisa Ferrari: “Rientriamo dopo tre settimane di stop per gli impegni della nazionale. Sicuramente è stata un’esperienza che ha portato valore aggiunto ad ogni singolo elemento impegnato con la maglia azzurra. Nel contempo le altre atlete hanno continuato a lavorare serenamente qui a Salerno. Nell’ultima settimana ci siamo ritrovate, per lavorare tutte insieme e preparare questo mese di dicembre che sarà ricco di impegni importanti per la nostra squadra”. L’estremo difensore della Jomi Salerno poi aggiunge: “Finalmente torniamo a giocare tra le mura amiche della Palumbo dopo un mese e mezzo di stop e vogliamo farlo al meglio per iniziare il mese di dicembre nel migliore dei modi. E’ importante iniziare questo mese nel miglior modo possibile iniziando sin dal match contro Dossobuono. Le nostre avversarie hanno una squadra rinnovata e rinforzata rispetto allo scorso anno, verranno qui con la voglia di fare bene, ma la nostra voglia di continuare nel migliore dei modi il campionato servirà per raggiungere l’obiettivo finale che è sicuramente la vittoria”.