Indomita, trasferta ad Aversa per le ragazze.

Importante sfida salvezza per l’Indomita Salerno che nella giornata di domani, alle ore 18.30, affronterà ALP Volley Aversa in terra casertana.

Il tecnico della formazione salernitana Marco Mari e la banda Noemi Lamberti fanno il punto della situazione in vista della gara valida per la tredicesima giornata (la dodicesima effettiva). Le ragazze biancoblu hanno voglia di reagire dopo le quattro sconfitte consecutive, cercando il primo acuto in trasferta

Queste le dichiarazioni di Coach Mari alla vigilia della sfida: “Dobbiamo dare continuità a quanto fatto domenica. Siamo mancati nei dettagli, nelle sfumature, ma la squadra ha reso al meglio. Anche agli allenamenti di questa settimana ho visto le atlete motivate. Penso che possiamo avere qualche possibilità contro Aversa che è una squadra molto giovane. Le avversarie giocano in casa: la metteranno sull’agonismo, noi dobbiamo lavorare sui loro punti deboli. Dunque, ci concentreremo sulla battuta e cercheremo di contrattaccare nelle zone in cui hanno difficoltà a difendere. È arrivato il momento di dare il massimo: queste sono le partite in cui dobbiamo portare a casa i risultati, magari lasciando la zona rossa e fare un campionato più tranquillo”.

Noemi Lamberti, banda dell’Indomita afferma: “Dobbiamo fare bene, scendere in campo concentrate e con la giusta “cazzimma”: ci servono punti. Sulla gara della scorsa settimana contro Cava potevamo vincere, guadagnando almeno due punti, ma non siamo rimaste concentrate fino alla fine: ci rifaremo contro Aversa. C’è un po’ di tensione, ma la faremo smaltire in campo”,

