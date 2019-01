Indomita, trasferta a Napoli in casa della Volley World.

Gara delicata per l’Indomita Salerno che, dopo il successo maturato con ASD Grifoni verrà ospitata da Volley World Napoli, compagine attualmente seconda in classifica. Appuntamento domani alle ore 18.30 nella palestra Vico San Nicola alle Fontanelle a Napoli per la sfida valida per la tredicesima giornata (la dodicesima effettiva).

Coach Alfonso Capriolo e l’atleta Salvatore Prisco analizzano la sfida di domani e il momento attuale vissuto dalla compagine biancoblu.

Questo il commento di coach Capriolo che ritorna sul successo contro Grifoni: “Una vittoria non così netta come pensavamo contro una formazione che aveva molti problemi, a partire dall’impiego non continuativo di Angelo Scariati, un atleta, a mio avviso, di gran lunga superiore ai suoi compagni di squadra ma che ha avuto alcuni problemi fisici. Una vittoria, quella contro Grifoni, dunque che fa morale anche perché vincere il derby ti permette di affrontare la settimana in maniera più tranquilla nonostante domani gareggeremo contro Volley World, uno squadrone, una compagine organizzata per andare in Serie B e che attualmente occupa il secondo posto in classifica. Avremo l’opportunità di giocarcela perché abbiamo importanti qualità fisiche, sono fiducioso perché contro le squadre migliori abbiamo fatto grandi prestazioni: contro Casoria, ad esempio, si è vinto; contro Pompei perso al tie-break mentre contro Sacs non abbiamo chiuso purtroppo i set e non abbiamo portato punti. Voglio una prestazione che possa far salire ancor di più il morale. Non abbiamo grosse defaillance, abbiamo recuperato quasi del tutto Senatore, Manzo sta ritornando al top della forma mentre al centro avremo qualche difficoltà in quanto alcuni atleti sono stati influenzati. Innesto di Prisco? In questo momento Salvatore ci sta dando un apporto predominante in Prima Divisione: sta avendo contatto con il campo, cosa che non sarebbe avvenuta se avessimo scelto di fargli fare solo la Serie C. Per regolamento, in concomitanza di due partite, non possiamo permettere l’inserimento di un giocatore in due match: dunque se coach Vitale deciderà di schierarlo in Prima Divisione non potremo usarlo contro Volley World. In ogni caso sono felice per la sua crescita: si vede in campo”.

Queste le parole di Salvatore Prisco: “Giocando in Prima Divisione quella è la mia priorità per vedere il campo. Provo molto piacere nell’allenarmi con la prima squadra, si entra in competizione e testo il mio livello con atleti straordinari divertendomi e mettendoci tanto impegno. Condizioni per ripetere il meraviglioso punto contro Marigliano? Se arriva il punto, la bella giocata, la vittoria è sempre bello per me. Anche se io non sono tra i convocati o non sono tra i titolari, l’importante è vincere”.

Clicca qui per vedere l’intervista completa. Aggiornamenti sul match sulle pagine social (Facebook e Instagram) dell’Indomita Salerno.