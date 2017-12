Si è chiusa l’avventura 2017/2018 in Coppa Campania dell’Indomita Salerno. Decisivo non il verdetto del campo bensì una decisione tanto amara quanto inevitabile presa dalla società della presidente Maria Ruggiero.

Lo storico sodalizio salernitano, infatti, ha rinunciato a giocare la gara contro Ischia, valida per la terza giornata della seconda fase della competizione, perdendo di conseguenza il match a tavolino con il punteggio di 3-0. A spiegare la situazione è la presidente dell’Indomita Salerno, Maria Ruggiero: “Dopo i contatti intercorsi tra le società, la decisione di disputare la gara di anticipare, originariamente in programma il 22 dicembre, ha reso impossibile a causa della tempistica, dell’infrasettimanalità e del periodo natalizio di essere presenti a Ischia con una formazione tale da poter giocare una gara in condizioni eque e dignitose, avendo diversi atleti impegnati con il lavoro oppure la scuola. Con sommo rammarico per la prima volta siamo stati costretti a rinunciare a una partita nonostante la massima disponibilità offerta alla società ospitante di posticipare la gara ad altra data oppure di giocarla alla Senatore o in campo neutro; stessa disponibilità offerta alla federazione, tramite contatti telefonici e mail, al fine di trovare una soluzione che potesse essere favorevole a entrambi i club soprattutto in considerazione degli orari degli aliscafi e la possibilità di attivare la convenzione firmata a inizio anno dalla Fipav Campania con la società di trasporti marittimi. Dispiace per i ragazzi che in condizioni normali avrebbero potuto giocare la partita e magari centrare la Final Four per il terzo anno consecutivo. Vorrà dire che ci riscatteremo in campionato”.

Per quanto concerne la squadra, dopo l’amichevole disputata, ieri sera contro l’Asd Grifoni, i ragazzi di coach Vitale e Capriolo, si sono dati appuntamento alla settimana prossima per la ripresa degli allenamenti. In vista nuovi test amichevoli, considerato che il campionato di serie C maschile riprenderà il 13 gennaio, quando alla Senatore arriverà il Pompei Volley.