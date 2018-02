Indomita, sconfitte sia per i ragazzi che per le ragazze.

È amaro il ritorno dopo oltre un mese alla palestra Senatore per l’Indomita maschile. Capitan Morriello e compagni, infatti, perdono 3-0 contro la Volley World. Un risultato finale che non racconta al meglio una sfida in cui l’Indomita avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più. A inizio match con Capriolo libero, in campo ci sono Morriello in regia, Manzo opposto, Citro e Rainone centrali con Pagano e Senatore di banda. Il primo set si gioca nel segno dell’equilibrio; le due squadre giocano punto a punto con l’Indomita che diverse volte trova il più 2, senza, però, riuscire ad accelerare. Sul 20-17 sembra poter arrivare lo strappo decisivo ma la Volley World ritrova la parità con tre punti consecutivi. Rainone mette a terra il pallone del 22-21, poi con quattro punti consecutivi gli ospiti chiudono 22-25 con l’attacco di Mugnolo. Nel secondo gli ospiti partono subito forte e vanno avanti 6-10. Entrano Zucchi e Brancaleone e l’Indomita torna a meno uno, 9-10. Poi nuovo allungo ospite, 10-16. Rientrano Morriello e Manzo e i ragazzi di coach Vitale non mollano: grazie ai punti di Senatore rimontano e tornano avanti, 21-20. L’arrivo è in volata, poi al terzo set point la Volley World chiude 25-27. Nel terzo set, per nulla abbattuta, l’Indomita con Brancaleone in campo al posto di Manzo parte bene e trascinata dai punti di Pagano vola 14-10. Il sodalizio caro alla presidente Ruggiero cerca di conservare il vantaggio ma a quota 17 la Volley World ritrova la parità. Il finale è da brividi. Pagano mette a terra il pallone del 24-23. I partenopei annullano il primo e anche il secondo set point arrivato dopo un attacco vincente di Senatore per poi chiudere alla prima occasione, 25-27, conquistando i tre punti in palio. Per l’Indomita gli applausi del pubblico ma anche tanto rammarico: “Il risultato ci penalizza” – ha dichiarato al termine, capitan Luca Morriello – “purtroppo da dopo Natale abbiamo iniziato a non allenarci bene e si vede in queste partite in cui te la giochi, sei lì ma poi non riesci a fare quel punticino in più che ti consente di vincere. Loro stanno lottando per i play off, abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tutte ancora una volta. Dal 20-20, però, nella pallavolo è un’altra partita e se non sei concentrato e determinato nel chiudere nel set, c’è poco da fare. Ci vuole un po’ più di coesione di gruppo”. Sabato prossimo trasferta a Pomigliano: “Gara alla portata ma non da sottovalutare, per esempio a Capua era una partita da vincere 3-0 e poi sotto due a zero poi si è vista la reazione dell’Indomita, purtroppo troppo tardi”.

INDOMITA SALERNO – VOLLEY WORLD 0-3

(22-25, 25-27, 25-27)

INDOMITA SALERNO: Barbato, Brancaleone 2, Citro 8, Manzo 4, Morriello 2, Rainone 10, Sabatino, Senatore 15, Zucchi, Capriolo (L), Petrosino (L2). All. Vitale

VOLLEY WORLD: Botti, Cesario, Cocozza, Coscia, Davascio, Del Giudice, Gargiulo, Mugnolo, Serra, Pellone (L), Ferretti (L2). All. Pagliuca

Arbitro: De Simone di Olevano sul Tusciano

Due set giocati alla pari, e forse anche meglio, contro la seconda in classifica. Gettando il cuore oltre l’ostacolo, provando a stringere i denti, cercando di superare gli episodi sfavorevoli e quel pizzico di sfortuna. Alla fine però alla Senatore a fare festa è la Phoenix Caivano e per l’Indomita femminile non restano che gli applausi ma soprattutto ancora una volta tanto rammarico. Senza Truono, coach Tescione, squalificato, sceglie Rossin come libero ma dopo pochi punti si fa male Verdoliva. Al suo posto entra Serban schierata in quattro con Lanari. Grimaldi e Losasso centrali con Scoppetta in regia e Sacco opposto completano lo schieramento biancoblu. L’Indomita nel primo set gioca bene, attenta e grintosa, toccando molto a muro e sbagliando pochissimo. Si gioca punto a punto: poi nel finale l’allungo delle padrone di casa che con la fast di Grimaldi vanno a chiudere 25-20. Nel secondo set l’Indomita parte bene e va subito avanti 6-2. Il Caivano recupera e va 8-10. L’Indomita però c’è e ritrova la parità a quota 10 con due punti consecutivi di Sacco. Capitan Lanari, top scorer del match con 13 punti, suona la carica, si gioca sul filo dell’equilibrio. Losasso mette a terra il 22-21, poi ancora parità a quota 23. Sul set point per le ospiti, un fischio arbitrale regala al Caivano il set, 23-25. L’Indomita accusa il colpo e Caivano parte subito bene 0-4. Un muro di Grimaldi e uno di Losasso consentono all’Indomita di reagire anche grazie al cambio in regia con Morea al posto di Scoppetta ma le ospiti volano via fino al 10-25 finale. Nel quarto set l’Indomita parte anche peggio e le ospiti di coach Tambaro vanno avanti 1-13. Entra in campo Naddeo al posto di Serban e l’Indomita piano piano sembra ritrovarsi. Due ace di Losasso e un primo tempo di Grimaldi riportano il punteggio sul 12-17. La Senatore prova a spingere l’Indomita ma Caivano concede poco e va a chiudere 15-25. Tra le note positive in casa Indomita, sicuramente, la prestazione delle tre under 18 impiegate nel corso del match: “Siamo partite bene, soprattutto in ricezione” – ha dichiarato Serena Rossin – “Per due set abbiamo tenuto testa al Caivano e probabilmente avremmo meritato anche qualcosa in più. Poi nel terzo e nel quarto siamo calate in ricezione ma devo dire che sono state molto brave le centrali, soprattutto in battuta a tenerci in partita”. Francesca Naddeo, entrata nel quarto set ha messo a segno tre punti: “Sono contenta della mia prestazione, ma non per il risultato. È mancato quel pizzico di grinta soprattutto nel quarto set. Per quanto ci riguarda, impegnandoci in allenamento, cercheremo di avere più spazio in questa seconda parte di stagione”. Spazio in regia, lo ha avuto Benedetta Morea: “Pe me è sempre un onore entrare al posto di Annapaola Scoppetta. Penso di aver giocato una buona partita, sono felice della mia prestazione e spero che anche le mie compagne lo siano. Ora torniamo in palestra per lavorare e riscattarci, non solo in serie C ma anche nel campionato under 18, considerata l’amara sconfitta al tie break nell’ultimo turno”. Da ricordare infine che la gara sarà trasmessa in differita su Lira Sport lunedì alle 17.25, lunedì su Telereporter alle ore 20, martedì alle 12, mercoledì e giovedì alle 21.25 con il commento di Fabio Setta ed Enzo Nicolao. Inoltre il match sarà disponibile sul canale YouTube di Lira Tv.

INDOMITA SALERNO-PHOENIX CAIVANO 1-3

(25-20, 23-25, 10-25, 15-25)

INDOMITA: Scoppetta 3, Morea, Losasso 8, Grimaldi 9, Sole, Lanari 13, Sacco 6, Serban 2, De Rosa, Naddeo 3, Verdoliva 1, Rossin (L). All. Tescione (squalificato, in panchina Barletta)

PHOENIX CAIVANO: Bizzarro, Cantelli, Canzanella, D’Aquino, De Santis, Di Benedetto, La Gatta, Lanzetta, Menozzi A., Menozzi S., Russo, Pietrantonio (L), Borrelli (L2). All. Tambaro

Arbitro: Boccia di Sant’Arsenio

I risultati della diciassettesima giornata: Nola Città dei Gigli-Ribellina 3-0, Pozzuoli-Cs Pastena 3-1, Stabia-MpAuto Cava 0-3, Pontecagnano-Volare Benevento 3-0, Oplonti-Arzano 3-0, Cava Volley-Alma Volley 3-1, Indomita-Phoenix Caivano 1-3

La classifica: Nola 49, Caivano 41, Pozzuoli 40, Pontecagnano 38, Oplonti 36, Indomita 31, Arzano 23, MpAuto 20, Cava Volley 18, Ribellina 16, Alma Volley e Volare Benevento 15, Pastena 11, Stabia 4.