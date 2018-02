Indomita, i ragazzi ospitano il Volley World Napoli.

Dopo oltre un mese, l’Indomita maschile torna alla Senatore. L’ultima volta il 13 gennaio contro il Pompei; ora domani, sabato, capitan Morriello e compagni potranno finalmente tornare ad essere protagonisti sul proprio campo, davanti ai propri tifosi. Infatti, complice il calendario, il rinvio del match interno contro Ischia che si recupererà il 15 marzo alle ore 17, i ragazzi allenati da Pasquale Vitale e Alfonso Capriolo hanno disputato in trasferta le ultime tre gare di campionato. Il bilancio con due vittorie e una sconfitta è sicuramente positivo. Ora però la compagine biancoblu vuole accelerare e riassaporare quel successo interno che manca dal 29 novembre dal match contro Nola. Va detto, però, che delle ultime sette gare l’Indomita ne ha giocata solo una alla Senatore, quella persa contro il Pompei. Ora, sull’onda dell’entusiasmo per gli ultimi risultati esterni ottenuti a Pianura e a Capua, capitan Morriello e compagni puntano ad un successo importante per continuare a risalire la classifica. L’avversario non è dei più semplici. Alla Senatore arriva infatti la Volley World Napoli. La formazione allenata da coach Pagliuca è quinta in classifica, con 38 punti ma non attraversa un buon periodo, essendo reduce da tre sconfitte consecutive, arrivate tutte in casa, contro Sparanise, Atripalda e Pompei, quest’ultima al tie break. Un discreto calo di rendimento per una compagine che aveva infilato una striscia iniziale di ben undici vittorie consecutive. L’Indomita, dal canto suo, cercherà, di approfittare del momento della squadra ospite, puntando magari sui giovani, aggregati alla prima squadra, come avvenuto nel match della settimana scorsa vinto in casa della Romeo Normanna. E a proposito di giovani, da sottolineare l’importante successo ottenuto a Pontecagnano dall’under 18 che si avvicina sempre più alla vetta della classifica. Tornando al match contro la Volley World per sostenere i ragazzi in questa delicata sfida, la società, con in testa la presidente Ruggiero, invita tutti gli appassionati alla Senatore. Da ricordare, infine, che la differita del match Indomita-Volley World con la telecronaca di Fabio Setta e il commento tecnico, di Enzo Nicolao sarà trasmessa su Lirasport e inoltre sarà disponibile sul canale youtube di LiraTv.

Il programma della diciannovesima giornata: Pianura-Romeo Normanna 3-0. Sacs Napoli-Colli Aminei, McDonald’s Pompei-Elisa Volley Pomigliano, Indomita Salerno-Volley World Napoli, Atripalda-Vitolo Volley, Ischia-Folgore Massa, Sparanise-Eboli, Nola Volley-Rione Terra Pozzuoli. Riposa: Azzurra Volley

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 44, Colli Aminei 43, Atripalda 42, Ischia 39, Volley World 38, Folgore Massa 33, Pompei 29, Nola e Sacs Napoli 25, Indomita 23, Sparanise e Azzurra Volley 22, Pomigliano 18, Pianura 14, Romeo Normanna 8, Vitolo 6, Eboli 1.