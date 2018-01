Indomita, i ragazzi impegnati a Pianura.

A caccia del riscatto per chiudere la striscia negativa e ritrovare la gioia del successo. Questi gli obiettivi dell’Indomita maschile che, domani, domenica, fischio d’inizio alle 18.30 sarà di scena in casa del Pianura Volley Club. Seconda trasferta consecutiva, quindi, per capitan Morriello e compagni dopo quella amara della scorsa settimana in casa del Colli Aminei. Sicuramente classifica alla mano il coefficiente di difficoltà è più basso, ma il match contro il Pianura non va assolutamente sottovalutato. Formazione neopromossa, la compagine gialloblu si è rinforzata nel corso dell’estate con diversi elementi di categoria. Dieci i punti fin qui conquistati dal Pianura, frutto di tre vittorie e dieci sconfitte, le ultime sei delle quali consecutive, tra cui il 3-2 sul campo del Nola. I tre successi sono arrivati, invece, contro Eboli e Vitolo Volley in casa e contro la Romeo Normanna in trasferta. Per l’Indomita potrebbe essere quindi la volta buona per ritrovare quel successo lontano dalla Senatore che manca dalla trasferta di Eboli, alla sesta giornata. Servirà però il giusto approccio e un’Indomita grintosa, concentrata e attenta sin dal primo pallone. Intanto c’è da registrare un’importante cambiamento per quanto riguarda la classifica. Si torna in campo, infatti, per la quindicesima giornata al termine di una settimana che ha visto il ritiro dal torneo del Volley San Paolo. Di conseguenza è cambiata la classifica con tutti i risultati dei match giocati dalla compagine partenopea sono stati cancellati. Perde, pertanto, tre punti l’Indomita che con il San Paolo aveva vinto con un netto 3-0 alla Senatore, mentre le formazioni che ancora avrebbero dovuto giocare contro il sodalizio biancorosso saranno chiamate ad osservare, come in questa giornata la Romeo Normanna, un turno di riposo. Scende, quindi, a quota 19 l’Indomita ma restano tutto sommato invariate le posizioni e i distacchi in classifica considerato che il San Paolo aveva raccolto in quattordici giornate soltanto sei punti.

Il programma della quindicesima giornata: Pianura-Indomita, Elisa Volley Pomigliano-Nola, Ischia-McDonald’s Pompei, Eboli-Colli Aminei, Vitolo-Sacs Napoli, Azzurra Volley-Rione Terra, Volley World-Sparanise, Folgore Massa-Atripalda (1 febbraio ore 21). Riposa: Romeo Normanna

La classifica: Volley World 37, Rione Terra Pozzuoli 34, Ischia 33, Colli Aminei 32, Atripalda 30, Pompei e Folgore Massa 24, Indomita e Sacs Napoli 19, Pomigliano 17, Sparanise 16, Nola e Azzurra Volley 15, Pianura 10, Romeo Normanna 7, Vitolo 3, Eboli 1.