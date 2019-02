Indomita, ragazzi e ragazze in trasferta a Pomigliano.

Per la serie incroci pericolosi… la doppia sfida con Elisa Volley Pomigliano prosegue anche nella Serie C maschile: la squadra biancoblu ospita la formazione napoletana per la sfida valida per la diciassettesima giornata di campionato. Fischio d’inizio ore 18.30 alla Palestra Matteo Senatore.

Coach Alfonso Capriolo e l’atleta Salvatore Prisco analizzano il momento vissuto dall’Indomita spaziando tra la formazione in Serie C ma anche la Prima Divisione, reduce da un importante filotto di vittorie.

Questa l’analisi di coach Capriolo: “C’è stata una reazione importante nella sfida con Pompei. Non è possibile, però, pensare sempre che i nostri avversari vincano dei set e poi venga fuori l’Indomita. E’ una caratteristica che abbiamo spesso tra le mura amiche. In casa, infatti, riusciamo ad effettuare una prestazione performante, in trasferta, invece, no. Giudico comunque negativa la prestazione: è sicuramente positivo aver raccolto un punto, ma bisogna fare qualcosa in più. Sui prossimi avversari? Speriamo che sia una partita diversa: giocammo a Pomigliano in infrasettimanale un mese fa con alcuni atleti assenti per impegni lavorativi. Con l’apporto di questi atleti sono certo che riusciremo a fare una partita migliore. Ciò non toglie che Pomigliano è un gruppo U-20 avente uno staff tecnico all’avanguardia, strutture che permettono di fare tanto lavoro in settimana, spara-palloni dove si può allenare ottimamente un fondamentale importante quale la ricezione. Faranno sicuramente tanti punti nel girone di ritorno. Incontreranno, tuttavia, un’Indomita che ha tanta voglia di vincere in casa. L’avversario è stato anche già affrontato in coppa, in cui abbiamo inserito tanti atleti under che non hanno sfigurato ottenendo una rotonda vittoria. Forse mi viene da pensare che gli under abbiano più stimoli. Non è un caso che il gruppo più giovane sta incanalando una serie importante di vittorie (la sesta consecutiva) in Prima Divisione. Gli atleti in prima squadra hanno perso stimoli, ma devono riacquistarli. Rendimento di Salvatore Prisco? Salvatore prima era come un figlioccio ora come un fratello più piccolo. In Prima divisione sono atleta e non allenatore. E’ un ottimo elemento. Cerca sempre di stimolarti di più, un ragazzo che si impegna al massimo: ho avuto sempre massima stima per atleti come lui, pronti a migliorarsi”:

La riflessione di Salvatore Prisco su Prima Divisione e Serie C: “Ricigliano è una squadra che conosciamo. All’andata purtroppo abbiamo perso. Veniamo da sei vittorie consecutive e questo per noi è uno sprone a fare ancora meglio. Il mister ci aiuta: per noi è un modello da seguire. Si pone in maniera amichevole, ci aiuta a rilassarci, ma anche a far rimanere la tensione alta nel momento giusto. Serie C? I ragazzi stanno facendo tanti allenamenti insieme, hanno voglia di vincere. Li vedo molto concentrati e sicuramente contro Pomigliano mostreranno cara la pelle”.

Curioso doppio incrocio con Elisa Volley Pomigliano per l’Indomita in questo weekend di gare. La formazione femminile, reduce da due sconfitte consecutive per 3-1, verrà ospitata al Pala Falcone di Pomigliano per la sfida valida per la diciassettesima giornata e in programma domani 23 febbraio alle ore 19.

Coach Marco Mari può contare sul recupero del libero Martina Ronga. Entrambi hanno analizzato la sfida di domani e il momento attuale vissuto dalla compagine biancoblu a caccia del primo successo esterno stagionale.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’Indomita Femminile Marco Mari: “Non c’è più niente da dire. Da Pomigliano bisogna tornare a casa con un secco 0-3. L’ho detto alle mie ragazze. Gara contro Cus? La pallavolo è fatta da dettagli: basta una punto per determinare le sorti di un match. Perdere quel set 33-35 ha cambiato completamente il volto della gara: avessimo concretizzato uno dei set-point avuti a quest’ora staremmo parlando di altro, innanzitutto di almeno un punto conquistato dalla nostra formazione. La squadra è in crescita, sta migliorando. Ad ora ha delle pause mentali che stiamo cercando, in qualche modo, di evitare. Recupero di Martina Ronga? E’ un libero umile. Si impegna tantissimo in palestra, lavora con grande dedizione. Un’atleta che fa gruppo, fa squadra. Speriamo di averla in futuro con noi: spero che riesca a risolvere tutti i suoi problemi e contare con costanza su di lei”.

La grinta di Martina Ronga, out nello scorso impegno casalingo contro Cus Napoli: “Pomigliano è ultima in classifica, proviene da una lunga serie di sconfitte, non ha mai vinto in campionato e dobbiamo ottenere assolutamente punti senza se e senza ma. Spero di poter dare il mio contributo alla squadra, mi dispiace non esserci stata la scorsa settimana a causa di una brutta influenza. Purtroppo soffriamo mentalmente le trasferte: in casa ci sentiamo più padrone, anche l’adattamento al campo nuovo è un fattore importante e da non sottovalutare, ma stiamo crescendo e metteremo noi stesse per la gara con Pomigliano”.