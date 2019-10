Indomita-Ponticelli, la vigilia di coach Vitale e capitan Pecoraro: “Confidiamo nel supporto della Senatore, il ko con S. Marzano ci ha fatto bene”

Aria di vigilia. L’Indomita Salerno domani inizia il campionato del settantesimo anno di attività in campionato ospitando Pallavolo Ponticelli. Fischio d’inizio in programma alle ore 20 presso la Palestra Matteo Senatore.

C’è tanta voglia di rivalsa per la compagine biancoblu dopo l’eliminazione in Coppa Campania. Coach Pasquale Vitaleanalizza la sfida contro il sodalizio partenopeo commentando anche la parte iniziale di stagione: “Le partite di Coppa Campania non sono state un vero e proprio banco di prova, eravamo ancora indietro nella preparazione. Ponticelli è il primo vero test-match di questa stagione importante per noi. Vedremo lo stato della squadra. Contro San Marzano è stata una sconfitta amara ma che ci è servita come lezione per lavorare sui nostri limiti in queste settimane. Pubblico? La società ha allestito una squadra di grande livello, ma chiediamo l’apporto del nostro tifo per sostenerci e spingerci ovunque”.

Capitan Paolo Pecoraro è della stessa lunghezza d’onda: “Finalmente è giunto il momento di esordire in campionato dopo un mese di preparazione. Eliminazione in Coppa Campania? Purtroppo è arrivata la sconfitta in casa con San Marzano. Un risultato che non ci ha fatto piacere, ma ci ha fatto comprendere i nostri punti di forza e quelli deboli. Soprattutto su cosa dobbiamo lavorare per migliorarci. Dopo San Marzano abbiamo fatto un ottimo lavoro con coach Vitale. Non siamo ancora al 100%, ma ci siamo vicini. Noi siamo consapevoli che il nostro più grande avversario è l’Indomita stessa, ci auguriamo che il pubblico della Palestra Senatore possa darci una grande mano e sostenerci in questa stagione importante per noi”

