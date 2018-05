Indomita, netta sconfitta per i ragazzi a Pompei.

Una prestazione non certo esaltante e l’Indomita maschile torna a mani vuote dal match in casa del Pompei Volley. Nella sfida, valida per la trentesima giornata, la compagine biancoblu scende in campo con Morriello, al ritorno in campo dopo l’infortunio, in cabina di regia, Manzo opposto, Citro e Rainone al centro, Senatore e Pagano schiacciatori e Petrosino libero. La partenza dell’Indomita è sicuramente positiva. Si mette in luce Rainone che trascina i suoi compagni a inizio gara. Il Pompei accusa e l’Indomita scappa via sul 15-20. Poi all’improvviso si spegne la luce. Tante le opportunità avute e non sfruttate e a poco cambiano la situazione gli ingressi in campo di forze fresche dalla panchina: l’Indomita si ferma e il Pompei chiude 25-20. Nel secondo set l’Indomita accusa il colpo, mentre i padroni di casa giocano in scioltezza. Sono diverse le disattenzioni e tanti gli errori per i biancoblu che alla fine del parziale, conquistano soltanto tredici punti. Nel terzo set non cambia la musica. Pompei sempre avanti, con l’Indomita che prova a recuperare, alternando cose positive ad altre sicuramente meno. Alla fine, però i padroni di casa chiudono 25-21, senza particolari patemi e conquistano i tre punti in palio. “È stata una partita sottotono da parte di tutti” – ha dichiarato coach Vitale al termine del match – “abbiamo giocato male nella fase di muro difesa e abbiamo commesso tanti errori in difesa e in ricezione. Sicuramente è una brutta sconfitta anche perché rispetto alla gara contro l’Atripalda c’è stata una netta involuzione. Ora ci attende una partita difficile contro il Colli Aminei. Speriamo di rifarci e di fare una buona prestazione perché questa contro il Pompei è davvero da dimenticare”.

POMPEI VOLLEY-INDOMITA SALERNO 3-0

(25-20, 25-13, 25-21)

POMPEI: De Falco, Frecentese, Girardi, Libraro, Longobardi, Malafronte, Moric, Passetti, Scebi, Tucci, Varone, D’Auria (L), Manzi (L2). All. Torella

INDOMITA: Morriello, Manzo, Rainone, Citro, Senatore, Pagano, Capriolo, Abate, Brancaleone, Zucchi, Petrosino (L), Squizzato (L2). All. Vitale

I risultati della trentesima giornata: Sacs Napoli-Volley World 0-3, Sparanise-Folgore Massa 3-0, McDonald’s Pompei-Indomita 3-0, Atripalda-Pianura 3-1, Rione Terra-Elisa Volley Pomigliano 3-0, New Volley Eburum-Vitolo Volley 0-3, Nola-Romeo Normanna 3-0, Colli Aminei-Azzurra Volley 3-0. Riposa: Ischia

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 76, Ischia 72, Colli Aminei 70, Atripalda 68, Volley World 61, Folgore Massa 51, McDonald’s Pompei 49, Sparanise 44, Azzurra Volley e Sacs Napoli 38, Nola 36, Indomita 35, Pomigliano 28, Pianura e Vitolo 21, Romeo Normanna 11, Eboli 1.