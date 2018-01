Indomita, netta sconfitta dei ragazzi in casa del Colli Aminei.

Nulla da fare per l’Indomita maschile. A Napoli, capitan Morriello e compagni perdono 3-0 sul campo del Colli Aminei, una delle formazioni più forti dell’intero girone. Con diverse assenze, tra cui quella sicuramente importante di Senatore, bloccato dalla febbre, proprio alla vigilia del match, l’Indomita prova a tenere testa alla compagine napoletana che però sin dai primi palloni mette in difficoltà la compagine salernitana. Con Morriello in regia e Manzo opposto, coach Vitale schiera Petrosino libero, Memoli e Sabatino di banda con Citro e Rainone centrali. Nel primo set non c’è praticamente storia con i padroni di casa che lasciano ai biancoblu soltanto tredici punti. Nel secondo set, l’Indomita gioca sicuramente meglio riuscendo a contenere soprattutto nella fase iniziale l’urto dei partenopei. In campo c’è spazio anche per Carratù e per i giovani Brancaleone, Barbato e Zucchi. Il parziale sicuramente più equilibrato si chiude 25-20. Nel terzo set il Colli Aminei, invece, parte subito forte e per l’Indomita c’è poco da fare: solo quattordici punti in tutto e una sconfitta amara: “Abbiamo trovato di fronte una squadra molto forte” – ha dichiarato coach Vitale al termine del match – “attenta in difesa, organizzata a muro, efficace in attacco: una squadra che lotterà per il vertice. Noi non abbiamo disputato una grande prestazione. Abbiamo ricevuto poco e male e quando l’abbiamo fatto, siamo stati poco concreti in attacco. L’assenza di Senatore si è fatta indubbiamente sentire. La nota positiva è sicuramente rappresentata dai più giovani, Zucchi, Barbato e Brancaleone che sono entrati bene in campo e hanno dato un bel contributo. C’è un po’ di rammarico perché questa gara avremmo potuto giocarla sicuramente meglio. In ogni caso guardiamo avanti e pensiamo al prossimo match”. E il calendario propone ai ragazzi cari alla presidente Maria Ruggiero, un’altra trasferta, questa volta in casa del Pianura.

COLLI AMINEI-INDOMITA SALERNO 3-0

(25-13, 25-20, 25-14)

COLLI AMINEI Silvestro, Auriemma, Cappelli, Sarno, De Vito, Piscopo, Cimmino, Fastoso, Barone, Montella, Giordano, Ardenio, Quarantelli, Gasparro (L). All. Cimmino

INDOMITA: Morriello, Zucchi, Brancaleone, Manzo, Citro, Rainone, Carratù, Barbato, Memoli, Sabatino, Petrosino (L). All. Vitale

I risultati della quattordicesima giornata: Sacs Napoli-Elisa Volley Pomigliano 3-1, San Paolo-Folgore Massa 0-3, Pompei-Pianura 3-0, Eboli-Azzurra 0-3, Atripalda-Ischia 3-1, Sparanise-Romeo Normanna 3-0, Colli Aminei-Indomita 3-0, Nola-Volley World 2-3, Rione Terra-Vitolo 3-0

La classifica: Volley World e Rione Terra Pozzuoli 37, Ischia 36, Colli Aminei 35, Atripalda 33, Pompei e Folgore Massa 27, Indomita e Sacs Napoli 22, Sparanise e Azzurra Volley 18, Pomigliano e Nola 17, Pianura 13, Romeo Normanna 7, San Paolo 6, Vitolo 4, Eboli 2.