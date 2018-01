Indomita, per le ragazze trasferta in casa dell’Oplonti.

Una sfida che vale tanto, un match che può dare un indirizzo importante al campionato e lanciare anche un segnale importante alle rivali d’alta classifica. Domani, domenica 14 gennaio, con fischio d’inizio alle 18.30, le ragazze di coach Tescione saranno di scena a Boscoreale per sfidare l’Asd Vesuvio Oplonti. Una partita, valida per la penultima giornata del girone di andata, sicuramente molto delicata per la classifica in chiave play off. Dopo undici giornate, infatti, Oplonti e Indomita sono appaiate in classifica al quinto posto, a quota 22 punti, a soltanto tre lunghezze dal quel terzo posto che porta ai play off. Una sfida da non fallire per il sodalizio biancoblu, reduce dal comodo e netto successo interno contro lo Stabia. Questa contro l’Oplonti, però, sarà naturalmente tutta un’altra gara. La formazione partenopea, in questa prima parte di stagione, ha collezionato otto successi e tre sconfitte, peraltro arrivate tutte in trasferta, l’ultima delle quali nello scorso weekend in casa della Pallavolo Pozzuoli. Le altre due battute d’arresto dell’Oplonti sono arrivate sul campo del Nola, contro di cui ha strappato comunque un set e in casa della Phoenix Caivano. Al di là dell’indubbio valore della compagine avversaria, l’Indomita dovrà pensare soprattutto a se stessa e a giocare come ha dimostrato di saper fare, mantenendo alti ritmo e percentuali. Per portare a casa l’intera posta in palio servirà una squadra attenta, precisa in ricezione, efficace in attacco, ma soprattutto aggressiva sin dai primi palloni. E proprio su questo aspetto nel corso degli allenamenti settimanali ha lavorato tanto coach Tescione con il suo staff, provando anche diverse soluzioni da poter utilizzare a gara in corso. Per quanto riguarda, invece, il resto del programma la capolista Nola ospita la Volare Benevento, mente la Phoenix Caivano farà visita al Ribellina Volley. Impegni esterni per la coppia al terzo posto, Pontecagnano e Pozzuoli che affronteranno rispettivamente lo Stabia, ultimo in classifica, e il Cava Volley, reduce dalla sconfitta interna contro Arzano. In coda punti pesanti in palio nel match tra Alma Volley e Cs Pastena. Completa il programma il match tra Arzano e Mp Auto Cava. Tornando al match dell’Indomita contro l’Oplonti, si rende noto a tutti i tifosi ed appassionati che dalle ore 18 sulla pagina Facebook ufficiale dell’Indomita Salerno, saranno previsti collegamenti in diretta.

Il programma della dodicesima giornata: Nola Città dei Gigli-Volare Benevento, Alma Volley-Cs Pastena, Ribellina-Phoenix Caivano, Stabia-Pontecagnano, Arzano-Mp Auto Cava, Vesuvio Oplonti-Indomita Salerno, Cava Volley-Pallavolo Pozzuoli

La classifica: Nola 33, Phoenix Caivano 27, Pontecagnano e Pozzuoli 25 e Indomita 22, Arzano 15, Ribellina 13, MpAuto Cava, Cava Volley 12, Volare Benevento 9, Alma Volley 8, Cs Pastena e Volley Ball Stabia 4