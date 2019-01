Indomita, le ragazze pronte al derby col CUS.

E’ arrivato il giorno dei giorni. L’Indomita affronta C.U.S. Salerno in una gara delicata per il discorso salvezza. Le ragazze allenate da coach Marco Mari vogliono interrompere il cammino recente, costellato da cinque sconfitte consecutive, l’ultima contro Aversa, gara terminata al tiebreak.

Silvia Arpaio, opposto dell’Indomita, analizza il momento vissuto dalle sue compagne. Vi aspettiamo quest’oggi alla Palestra Senatore sita in via De Granita. Fischio d’inizio ore 21.

Queste le riflessioni dell’atleta biancoblu: “Le sensazioni sono buone soprattutto dopo il risultato di sabato. Abbiamo sfiorato l’impresa, nemmeno coach Mari ci credeva (ride): sotto di due set abbiamo ripreso la gara, prendendo un punto in un campo ostico. Questa è la spinta per la gara odierna contro Cus. Dovremo fare una grande prestazione altrimenti sarebbe un lavoro perso: lo dobbiamo fare per noi stesse e per il mister che si sacrifica tanto. Ci aspettiamo tanto pubblico stasera e lotteremo per i tre punti”.

Clicca qui per rivedere l’intervista. Aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram dell’Indomita Salerno.