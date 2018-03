Indomita, le ragazze impegnate nel derby contro Pastena.

Il derby per ripartire di slancio, ritrovare sorriso ed entusiasmo e cercare di mettersi alle spalle il periodo negativo. Con questi obiettivi torna in campo l’Indomita femminile. Domani, domenica, fischio d’inizio alle ore 19, capitan Lanari e compagne affronteranno alla palestra Matteo Senatore il Cs Pastena. Una sfida tra due compagini che si conoscono bene, dato che, spesso, nel corso della stagione si sono affrontate in amichevoli infrasettimanali. Il campionato, naturalmente, è una cosa diversa e per questo motivo l’Indomita, nonostante l’emergenza infortuni, nel corso della settimana ha lavorato con grande dedizione per arrivare nelle migliori condizioni possibili a questa sfida. Una gara che in chiave classifica interessa soprattutto al Cs Pastena. La formazione di coach Marco Mari è penultima in classifica con undici punti, a cinque lunghezza dall’ultimo posto utile per la salvezza, occupato alla vigilia della diciannovesima giornata, dal Ribellina. Tre le vittorie ottenute fin qui dal Cs Pastena: in casa contro Stabia e Cava e in trasferta sul campo della Volare Benevento. L’Indomita dal canto suo scenderà in campo con l’obiettivo di centrare un successo che possa consentire di avvicinare il quinto posto in classifica, attualmente occupato dall’Oplonti. Per quanto riguarda la formazione c’è ancora qualche dubbio in casa biancoblu ma coach Tescione, che torna in panchina dopo la squalifica, sicuramente darà spazio anche alle ragazze dell’under 18, ormai aggregate in pianta stabile in prima squadra. Da ricordare infine che la gara Indomita Salerno-Cs Pastena sarà trasmessa in differita su Lira Sport lunedì alle 17.25, martedì alle 12, mercoledì e giovedì alle 21.25 con il commento di Fabio Setta ed Enzo Nicolao. Inoltre, il match sarà disponibile sul canale YouTube di Lira Tv. Per quanto riguarda il resto del programma, la giornata si è aperta con la vittoria dell’Arzano al tie break sul campo della Volare Benevento. Nel weekend fari puntati sulla sfida chiave per i play off tra Pessy Pontecagnano e Phoenix Caivano. Pozzuoli riceve l’Alma Volley mentre la Vesuvio Oplonti proverà a fermare la corsa della capolista Nola. In chiave salvezza importanti le sfide tra Stabia e Ribellina e il derby metelliano tra Cava Volley e Primavera Cavese.

Il programma della diciannovesima giornata: Volare Benevento-Arzano 2-3, Pozzuoli-Alma Volley, Stabia-Ribellina, Pessy Pontecagnano-Phoenix Caivano, Vesuvio Oplonti-Nola, Cava Volley-MpAuto Cava, Indomita-Cs Pastena

La classifica: Nola 52, Caivano 44, Pozzuoli 42, Pontecagnano 41, Oplonti 36, Indomita 31, Arzano 25, MpAuto 23, Alma Volley e Cava Volley 18, Volare Benevento 17, Ribellina 16, Pastena 11, Stabia 4.