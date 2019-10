Indomita, in regia confermato Cantarella: “Felice di proseguire il mio cammino in biancoblu”



L’Indomita Salerno è lieta di annunciare la conferma, nel roster della formazione maschile 2019-2020, di Paolo Cantarella nel ruolo di palleggiatore.

Un’altra stagione insieme con la compagine biancoblu per il giovane regista reduce dal suo primo anno con il sodalizio salernitano: “Nonostante qualche offerta ricevuta, sono felice di proseguire il mio cammino con l’Indomita. La società ha creato un gruppo competitivo per puntare al salto di qualità”.

Cantarella prosegue: “Siamo carichi e determinati in vista di questa stagione, importante per il gruppo ma soprattutto per la società che festeggia i 70 anni. Vogliamo iniziare con il piede giusto e lo dobbiamo dimostrare sin da subito con la prima gara di coppa Campania che si terrà domani contro Pompei. Speriamo di avere il supporto del pubblico: sarà fondamentale per noi avere la Palestra Senatore gremita, abbiamo tanta voglia di divertire ed emozionare i tifosi. Appuntamento per la prima di coppa in casa a sabato”.

Rimanete sintonizzati per altre succose novità #spiritoindomi70