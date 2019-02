Indomita, i ragazzi tornano alla vittoria contro San Marzano.

Ritorna al successo l’Indomita maschile. Altro derby salernitano vinto dai biancoblu che superano Volley San Marzano con il punteggio di 3-1.

Il primo set è ad appannaggio della formazione allenata da coach Vitale e Capriolo, in virtù di un’ottima fase centrale giocata molto bene: 25-18 il parziale. Nel secondo set San Marzano costringe l’Indomita a vincere quasi di misura (25-23), a causa anche di alcuni errori gratuiti da parte dei padroni di casa.

E’ il preludio della riapertura della sfida: gli ospiti, infatti, riescono ad aggiudicarsi il terzo set lasciando i biancoblu a 18. Un parziale giocato molto male da Senatore e compagni. Tuttavia, è proprio il capitano a dare una scossa e ad annullare ben sei set-point senza però completare un’incredibile rimonta.

Nel quarto e decisivo set, l’Indomita, però, scaccia via gli incubi del tie-break e si aggiudica parziale e match (25-21). Venerdì 8 febbraio i biancoblu chiuderanno il girone d’andata contro Alma Mater Pallavolo con il compito di bissare il successo odierno.

Coach Vitale analizza la sfida: “Nei primi parziali la prestazione dei ragazzi è stata ottima. Nel terzo siamo vistosamente calati d’intensità, siamo stati troppo fallosi in attacco. Nel quarto set, reduci dall’esperienza del terzo, abbiamo iniziato incupiti, con il freno a mano tirato, ma poi ci siamo ripresi alla grande. L’arma vincente è stato l’apporto della panchina. Fortunatamente mi guardo dietro e vedo degli elementi validi. Infatti nel quarto set abbiamo schierato Senatore che con la sua esperienza ha dato una grande mano nonostante – è bene ribadirlo- Sabatino ha fatto una buona prestazione. Sguardo al prossimo impegno? Ci aspetta una settimana corta: ci troviamo a preparare la partita in soli due allenamenti. Andremo a giocare in un campo non facile, ma ce la metteremo tutta. Giudizio sull’andata? Dovendo dare un voto da 1 a 10, darei 6.5. C’è qualcosa di buono fatto, ma ritengo che dobbiamo assolutamente continuare a lavorare per migliorarci”:

Questo il commento di Gigi Guardabascio: “Si, sicuramente il derby era una partita da vincere. Dovevamo obbligatoriamente portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti. San Marzano era incompleta in gran parte dei reparti ed in casa dobbiamo obbligatoriamente ottenere il bottino pieno. Avevamo bisogno di benzina e di morale. Siamo riusciti a cancellare anche le sconfitte del recente periodo, abbiamo giocato la nostra pallavolo. Ai nostri ritmi abbiamo dimostrato di saper mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Il girone d’andata è stato particolare, non siamo mai stati al completo, ma questo non deve essere un alibi, ma uno sprone in più per aiutare il mister nelle scelte. Dobbiamo dare di più. Spero che possiamo avere più continuità in modo da ritornare in alto in classifica”.



