Indomita, gara interna contro Pianura per i ragazzi.

“Ora dobbiamo cercare di chiudere nel migliore dei modi la stagione, cercando di vincere almeno le gare in casa”. Le parole del capitano Luca Morriello, dopo l’ultimo ko interno contro il Colli Aminei fissano gli obiettivi dell’Indomita maschile attesa dalle ultime tre giornate di campionato.

La prima è in programma, domani, sabato con fischio d’inizio alle 18.30, alla palestra Senatore contro il Pianura Volley Club. Reduce da cinque sconfitte, con un solo punto conquistato in quel di Nola, la formazione allenata da coach Vitale e coach Capriolo è chiamata a centrare il riscatto contro un avversario, sulla carta, alla portata. Il Pianura in classifica è al terzultimo posto a pari merito con la Vitolo Volley. 21 i punti conquistati dalla matricola partenopea reduce da ben quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa contro il Pompei. L’ultimo successo del Pianura risale all’undici aprile in casa della Sacs Napoli, mentre sono soltanto sei le vittorie ottenute nell’intera stagione. Un’occasione importante, quindi per l’Indomita per spezzare quel digiuno di vittorie che dura dal 7 aprile quando alla Senatore i ragazzi cari alla presidente Ruggiero superarono 3-1 la Sacs Napoli. All’andata la sfida molto equilibrata è stata vinta dall’Indomita al tie break, 13-15. Ora sfruttando il fattore campo Moriello e compagni puntano a conquistare l’intera posta in palio. Per quanto riguarda la formazione iniziale sicuramente ci saranno delle novità rispetto a quella che ha affrontato il Colli Aminei, appena sette giorni fa, anche se sono diversi i dubbi che saranno sciolti all’immediata vigilia della sfida. Per quanto riguarda il resto del programma, questa giornata potrebbe avvicinare sempre di più la capolista Rione Terra Pozzuoli al sogno della promozione in serie B. La compagine di coach Cirillo, reduce da tredici vittorie consecutive, ospita l’Azzurra Volley mentre l’Ischia, staccata di quattro punti, sarà di scena sull’ostico campo del McDonald’s Pompei. Turno casalingo anche per il Colli Aminei che riceverà la visita del fanalino di coda Eboli. L’Atripalda, ancora in corsa per i play off dal punto di vista meramente aritmetico ospita la Folgore Massa. Il Nola affronta, invece, l’Elisa Volley Pomigliano. Turno di riposo per la Romeo Normanna mentre lunedì si concluderà il quadro di questa trentaduesima e terzultima giornata di campionato con il posticipo in programma tra Sparanise e Volley World Napoli. Da ricordare, infine, che la differita del match Indomita-Pianura Volley Club con la telecronaca di Fabio Setta e il commento tecnico di Enzo Nicolao sarà trasmessa su Lirasport, lunedì alle 20, martedì alle 10, mercoledì alle 10 e alle 19.25, giovedì alle 19.25, venerdì alle 23.25 e sabato alle 7.25 e inoltre sarà disponibile sul canale youtube di LiraTv.

Il programma della trentaduesima giornata: Sacs Napoli-Vitolo Volley, Atripalda-Folgore Massa, Indomita-Pianura, Nola-Elisa Volley Pomigliano, McDonald’s Pompei-Ischia, Colli Aminei-New Volley Eburum, Rione Terra-Azzurra Volley, Sparanise-Volley World (lunedì ore 21). Riposa: Romeo Normanna

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 79, Ischia 75, Colli Aminei 73, Atripalda 68, Volley World 64, McDonald’s Pompei 52, Folgore Massa 51, Sparanise 45, Azzurra Volley 41, Sacs Napoli 39, Nola 36, Indomita 35, Pomigliano 30, Pianura e Vitolo 21, Romeo Normanna 13, Eboli -2.