Indomita, brutta sconfitta dei ragazzi contro il Colli Aminei.

Niente da fare. Non basta un grande terzo set all’Indomita per strappare punti contro il Colli Aminei, terzo in classifica. Alla Senatore i partenopei vincono 3-0 continuando la corsa verso i play off mentre l’Indomita può solo rammaricarsi per i due set point non sfruttati nel terzo parziale.

Un’Indomita scesa in campo con diverse novità: complice l’assenza di Petrosino nel ruolo di libero c’è Luca Morriello, mentre in cabina di regia c’è Marco Pagano. Senza Mario Pagano e Memoli, gli schiacciatori sono Capriolo e Senatore, mentre Manzo l’opposto con Citro e Rainone centrali. Il match si apre con l’errore al servizio degli ospiti, che però infilano subito un break importante di cinque punti consecutivi. I padroni di casa trascinati dai punti di Pagano, tornano per due volte sul meno 3, dando l’idea di poter riaprire il parziale. Il Colli Aminei, però, sbaglia poco e con un ace di Barone chiude 19-25. Nel secondo set sono ancora i punti di Pagano a tenere su l’Indomita. Poi sul 5-6 in casa biancoblu si spegne la luce e gli ospiti con sei punti di fila scappano via. L’Indomita prova a reagire ma sono tanti gli errori. Non bastano due punti di Capriolo né i cambi di coach Vitale: il Colli Aminei chiude 11-25. Nel terzo set dopo una buona partenza ospite l’Indomita finalmente cambia volto. Sale in cattedra Senatore che con due ace porta avanti l’Indomita 8-6. Capriolo firma il più 3, 12-9, ma il Colli Aminei ritrova la parità a quota 17 e poi dopo un nuovo allungo Indomita a quota 22. Un errore avversario e l’ace di Senatore portano l’Indomita su 24-22. Il Colli Aminei, però annulla i set point e va a chiudere 24-26 conquistando l’intera posta in palio. “C’è rammarico per il terzo set” – ha dichiarato a fine gara Luca Morriello – “contro le squadre di vertice cerchiamo di dare sempre qualcosa in più e ci abbiamo provato anche in questa gara. Potevamo prolungare la partita per divertirci un altro po’ ma il risultato non è bugiardo. Loro hanno meritato; d’altronde la classifica parla chiaro e noi abbiamo avuto tante difficoltà quest’anno. Ora mancano tre giornate, cerchiamo di chiudere al meglio questa stagione”. Da ricordare, infine, che la differita del match Indomita-Colli Aminei con la telecronaca di Fabio Setta sarà trasmessa su Lirasport, lunedì alle 20, martedì alle 10, mercoledì alle 10 e alle 19.25, giovedì alle 19.25, venerdì alle 23.25 e sabato alle 7.25 e inoltre sarà disponibile sul canale youtube di LiraTv.

I risultati della trentunesima giornata: Elisa Volley Pomigliano-Sacs Napoli 3-2, Azzurra Volley-New Volley Eburum 3-0, Ischia-Atripalda 3-0, Romeo Normanna-Sparanise 3-2, Volley World-Nola Volley 3-0, Vitolo Volley-Rione Terra 0-3, Indomita-Colli Aminei 0-3, Pianura-McDonald’s Pompei (14 maggio). Riposa: Folgore Massa

La classifica: Rione Terra Pozzuoli 79, Ischia 75, Colli Aminei 73, Atripalda 68, Volley World 64, Folgore Massa 51, McDonald’s Pompei 49, Sparanise 45, Azzurra Volley 41, Sacs Napoli 39, Nola 36, Indomita 35, Pomigliano 30, Pianura e Vitolo 21, Romeo Normanna 13, Eboli -2.