Indomita, bilancio di fine anno positivo per le giovanili.

Risultati sicuramente soddisfacenti sono arrivati in casa Indomita, in questa prima parte di stagione, dal settore giovanile. Sono ben quattro i campionati di categoria, a cui la società della presidente Maria Ruggiero partecipa quest’anno, due al femminile e due al maschile. Davvero positivo fin qui è stato il cammino dell’under 14 femminile. Otto le gare disputate, con un bilancio di sei vittorie e due sconfitte per un totale di 16 punti in classifica. Le indomitine sono così, con 19 set vinti e 11 persi, al secondo posto in classifica con due punti di vantaggio sul Cs Pastena. Due le gare alla conclusione di questa prima fase di stagione: l’under 14 scenderà in campo il 9 gennaio in casa contro l’imbattuta capolista P2P Baronissi, per poi chiudere il 18 gennaio in casa dell’Asd Live the Sport. Cinque e tutte in trasferta, fin qui invece, le gare giocate dall’under 18 femminile. Il bilancio per Morea e compagne è di due vittorie, con il punteggio di 3-0, ottenute sul campo del Volley Bellizzi e a Campagna e tre sconfitte, 3-1 a Pontecagnano e in casa del Cs Pastena e al tie break sul campo della Pallavolo Battipaglia. Sette quindi i punti in totale per un sesto posto in classifica, a cinque lunghezze dal secondo posto. Sei le gare disputate dall’under 16 maschile, inserita nel girone B. Il bilancio dei ragazzi allenati da coach Pasquale Vitale è di una vittoria ottenuta alla Senatore contro la Mg Eboli con il punteggio di 3-0 e di cinque sconfitte. Le ultime due gare di questa fase sono in programma l’11 e il 19 gennaio, in trasferta, prima a Eboli e poi a Battipaglia. Partirà, infine, il 9 gennaio il campionato dell’under 18 maschile. Otto le squadre al via, inserite in un girone unico. Zucchi e compagni esordiranno con un doppio turno interno contro la New Volley Eburum e contro il Volley Contursi. Poi dopo la trasferta di San Marzano, ecco la stracittadina in casa contro il Cs Pastena, prima del match sul campo della Pallavolo Battipaglia. Il girone di andata si chiuderà poi con la sfida interna contro la Volley Salerno Official e la trasferta di Pontecagnano.