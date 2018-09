Hippo Basket, Open Day minibasket giovedì 20 al Genovesi-Da Vinci.

Countdown quasi ultimato. La lunga sosta estiva volge al termine e in casa Hippo Basket Salerno fervono i preparativi in vista del 1^ Open Day di Minibasket in programma giovedì 20 settembre presso la palestra dell’IIS “Genovesi-Da Vinci”, in via Vernieri, in pieno centro a Salerno.

Cos’è un Open Day? E’ il primo degli appuntamenti in cui qualsiasi bambino o bambina, curioso di avvicinarsi al mondo del MiniBasket o semplicemente di entrare a contatto con la grande famiglia della Hippo Basket Salerno, può presentarsi alle lezioni di prova coordinate dallo staff tecnico del vivaio granata, con la possibilità di iscriversi, se troverà il tutto di proprio gradimento, direttamente in palestra, il giorno stesso o all’inizio dei corsi, fissato per ottobre.

Questo è il programma del 1^ Open Day: a partire dalle ore 16 giocheranno bambini e bambine nati/e negli anni 2010/11/12/13. Alle ore 17 i nostri istruttori si divertiranno con i 2008/09. Alle ore 18 sarà la volta dei 2006/07.

La Hippo Basket Salerno presenterà alle famiglie ed ai bambini il nuovo Responsabile del Settore MiniBasket, Domenico Alfinito, ed il suo staff, composto da Michele Masturzo, Stefano Cardasco, Mariano Colletto e dall’altra new entry Viviana Diavoletto.

Ovviamente per la società sarà l’occasione per illustrare l’offerta formativa e le iniziative che verranno svolte nel corso della stagione sportiva 2018/19; per i genitori sarà l’opportunità per raccogliere tutte le informazioni del caso; per i bambini sarà la prima opportunità per riprendere il ritmo dopo la pausa estiva o per iniziare ad avvicinarsi alla palla a spicchi, sempre col sorriso sulle labbra.

Mentre le squadre del Settore Giovanile già da qualche settimana sono al lavoro, come pure i ragazzi della Serie D, è arrivato ora il momento di riprendere le attività anche della cantera granata, con i più piccoli atleti del club che scalpitano e che domenica hanno rotto il ghiaccio partecipando (con una rappresentanza dei gruppi Aquilotti e Scoiattoli) a Sport e Valori, organizzata dal Coni di Salerno con la collaborazione del Comitato provinciale della FIP Salerno per promuovere la pratica sportiva (soprattutto tra i bambini).

