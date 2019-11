Hippo Basket conferma imbattibilità interna contro Crazy Basket Scafati.

Terza gara casalinga e terza vittoria stagionale per la Hippo Basket Salerno. La squadra cara al presidente Giosafat Frascino liquida senza particolari difficoltà (78-60 il punteggio finale) la pratica Crazy Team Basket Scafati nella gara valida per la 6^ giornata del campionato di Promozione e cala il tris davanti al pubblico amico. Il roster allestito dal diesse Giovanni Carmando, sostenuto dai suoi tifosi, dai ragazzi del Settore Giovanile e dai bimbi del Mini Basket accompagnati dalle rispettive famiglie, riscatta lo stop patito a Villaricca (il secondo esterno di fila) fornendo una prova estremamente positiva. Il quintetto di coach Cosentino gioca di squadra, difende forte e piace quando si distende in campo aperto, iscrivendo a referto ben 9 elementi.

Parte benissimo la Hippo che piazza un parziale di 11-0 nei primi 2 minuti di gioco contro la zona degli ospiti, costretti subito al timeout. I viaggianti provano a rientrare nel match guidati da un ottimo Esposito, ma il quintetto di coach Cosentino non abbassa mai la guardia e, anzi, aumenta il vantaggio fino al +18 di fine secondo quarto (44-26) con 7 uomini iscritti a referto ed ottime percentuali dall’arco.

In avvio di ripresa Scafati allunga la difesa con il pressing e prova ancora una volta a rientrare in gioco, guidata sempre dal solito Esposito che con un gioco da 4 punti porta i suoi a -11. Brigante e compagni allontanano nuovamente gli ospiti fino al +14 di fine terzo quarto (60-46). Negli ultimi 10 minuti la Hippo, trascinata dalla sua gente, controlla ogni tentativo di rimonta con grande freddezza, porta a referto i primissimi punti tra i senior del giovane Romaniello (classe 2003) e centra la terza vittoria in altrettante partite disputate tra le mura amiche. Il team dell’ippocampo porta a casa 2 punti importantissimi per la propria classifica, dando continuità alla buona prestazione offerta in casa di Villaricca al di là del risultato finale.

Nel prossimo turno capitan Nigro e soci faranno visita alla Sammaritana Basket, ancora imbattuta dopo le prime 6 gare della stagione.

HIPPO BASKET – CRAZY TEAM SCAFATI 78-60

PARZIALI: 24-12 44-26 60-46

Hippo: Sconza 12, Iacovazzo 7, Llaryora 14, Nigro 3, Galizia 2, Baldi 16, Carfora 8, Romaniello 3, Grimaldi, Brigante 13, Fumo, Livia, coach Cosentino

Scafati: Esposito v. 22, Melillo, Pagano 3, Acanfora 4, Caiazzo, Romano 10, Cocco 3, Faiella, Di Somma 4, Esposito p. 10, D’Apice 4.

Arbitri: Benevento e Martignetti.