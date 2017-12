Gli azzurri di Chanbara premiati al Consorzio Asi.

Presso la struttura del Polo Nautico di Salerno si è tenuta il 28 dicembre alle 17:30 la cerimonia di fine anno dell’ASI SALERNO relativa alla premiazione degli atleti azzurri della Nazionale Italiana di Sport Chanbara reduci dal campionato europeo di sport chanbara tenutosi a Roma lo scorso ottobre

Accolti dal Consigliere Nazionale ASI SALERNO Prof. Giancarlo Carosella gli azzurri sono stati ricevuti nella sala convegni della struttura adibita per l’occasione a sala premiazioni.

Durante il discorso di apertura cerimonia il Presidente Carosella non ha mancato di ringraziare il Presidente della Federazione Sport Chanbara Italia il M° Giovanni Desiderio per il lavoro svolto durante l’anno 2017 in concerto con il Segretario Nazionale M° Mario Baldi e tutto il consiglio federale rappresentato dal M° Antonio di Nicola.

L’ASI non ha mancato di sottolineare che per l’occasione sarebbe stato più consono accogliere gli atleti azzurri in una struttura più consona come la sala del CONI, ma non è stato possibile .

Dopo i saluti ed i ringraziamenti il presidente della FESCI ha augurato a tutti i atleti un proficuo lavoro per l’anno 2018 ricco di soddisfazioni dopodiché si è passati alle premiazioni di ogni singolo atleta convenuto.

Dopo gli auguri ed un brindisi collettivo c’è stato il consueto scambio degli auguri di fine anno.