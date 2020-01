Givova Soccer Experience, aperte le iscrizioni, dal 5 al 7 giugno a Paestum.

Aprono ufficialmente le iscrizioni al Givova Soccer Experience. L’ormai tradizionale manifestazione di calcio giovanile estiva compie 10 anni e come sempre sarà rivolta ai ragazzi dai 6 ai 17 anni, con raggruppamenti suddivisi per annate. Il torneo non ha eguali nel centro-sud Italia per adesioni, efficienza delle strutture e coinvolgimento dei ragazzi. L’evento, organizzato dalla “LUDACS EVENTI” in partnership con GIVOVA, ha registrato nel 2019, più di 7000 presenze e per rispondere alle tantissime richieste, il comitato organizzatore ha annunciato addirittura 4 date: oltre alle tappe confermatissime di Castel di Sangro (30 maggio/2 Giugno) e Paestum (5/7 Giugno) infatti, quest’anno il Givova Soccer Experience raddoppia la tappa pugliese di Monopoli e Polignano a Mare (24-25-26 Aprile e dal 1 al 3 Maggio).

Al Givova Soccer Experience si possono iscrivere tutti: società sportive affiliate ad enti di promozione sportiva e FIGC. Parteciperanno, come di consueto diverse formazioni militanti in campionati professionisti. Hanno già preso parte nelle scorse edizioni società del calibro di: Roma, Lazio, Budapest Honved, Catania, Napoli, Frosinone, Benevento, Pisa, Livorno, Ternana, Pescara, Chievo Verona e tante altre.

“Unire il mondo professionistico e quello delle scuole calcio è la grande mission del torneo”, racconta Luca Serio, amministratore unico della ludacs eventi, società organizzatrice del torneo. “L’anno scorso abbiamo chiuso le iscrizioni con un record assoluto: quasi 500 squadre iscritte, numero che ci ha indotti a considerare la quarta data per l’edizione 2020” lo segue Antonio Mandile, direttore marketing della nota azienda Givova. In questi 10 anni abbiamo lavorato moltissimo e quello che nel 2010 era solo una grande idea, oggi è una fantastica realtà attesa da centinaia di famiglie in tutta la nazione. Quest’anno celebreremo il decennale del progetto e abbiamo in serbo numerose iniziative che faranno felici i nostri giovani atleti.

CATEGORIE

Allievi 2003 (calcio a 11), giovanissimi 2005 (calcio a 11), giovanissimi 2006 (calcio a 11), esordienti 2007 (calcio a 11), esordienti 2007 (calcio a 9), esordienti 2008(calcio a 7), pulcini 2009(calcio a 7), pulcini 2010(calcio a 7), primi calci 2011(calcio a 7), primi calci 2012 (calcio a 6), piccoli amici (2013).

NON SOLO CALCIO

A far da cornice all’evento sportivo un momento davvero stimolante.

Nel segno del calcio: premio istituito nel 2014 da un’idea di Carmine Testa (editore del Corriere del pallone) con l’intento di premiare dirigenti, calciatori, giornalisti che hanno fatto del calcio la loro ragione di vita. Alla consegna come sempre presenti ospiti del mondo giornalistico e della FIGC. Nelle scorse edizioni spiccano tra gli altri i nomi di Rolando Mandragora, Gennaro Iezzo, Gaetano d’Agostino, Mimmo Malfitano, Don Aniello Manganiello, Raffaele Di Fusco, Gigi De Canio, Raffaele Pisacane, Andrea Abodi.

CONTATTI UTILI

Modalità di iscrizione, news sull’evento e informazioni dul programma: troverete tutto sul portale online completamente dedicato al Torneo www.ludacs.it e alla pagina fb ufficiale givova soccer experience

Per info e iscrizioni: tel. 338/1527345, givovaexperience@libero.it, www.givova.it