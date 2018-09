Givova Scafati, ultimo impegno precampionato a Reggio Calabria.

Si chiuderà questo fine settimana il precampionato della Givova Scafati. E terminerà con la partecipazione ad un altro storico ed importante torneo nazionale, la quarantaseiesima edizione del trofeo Sant’Ambrogio, che si terrà questo al PalaBotteghelle di Reggio Calabria.

Il programma della competizione prevede due amichevoli della Viola Reggio Calabria (contro Fortitudo Agrigento venerdì 28 settembre alle ore 19:00 e contro Planet Catanzaro domenica 30 settembre alle ore 20:30) e poi il quadrangolare vero e proprio, che assegnerà l’ambito trofeo, con la consueta formula delle semifinali al sabato (29 settembre), ovvero Orlandina Basket – Pall. Trapani (ore 18:00) e Fortitudo Agrigento – Givova Scafati (ore 20:30), e le due finali la domenica (30 settembre), nella quale si svolgeranno la finale per il terzo e quarto posto alle ore 16:30 e la finale per il primo posto alle ore 18:30.

Anche in questa occasione, i gialloblù scenderanno in campo per provare ad aggiudicarsi il premio, ma soprattutto per sistemare le ultime cose, in vista dell’imminente inizio di campionato.