Givova Scafati in trasferta a Cagliari.

Con l’obiettivo di fare punti in trasferta e di scalare le posizioni della classifica del girone ovest del campionato di serie A2, la Givova Scafati si prepara all’anticipo della diciassettesima giornata (seconda del turno di ritorno), in programma per sabato 20 gennaio, alle ore 20:30. Non sarà però facile raggiungere l’obiettivo al PalaPilastu, al cospetto della Pasta Cellino Cagliari, squadra in piena zona play-off e desiderosa confermare il suo positivo trend stagionale di fronte al pubblico amico. Nella gara di andata a campi invertiti, la Givova Scafati ebbe vita facile e riuscì ad imporsi agevolmente. Questa però sarà tutt’altra sfida, sia perché la compagine isolana è cresciuta moltissimo, sia perché sul proprio parquet ha già dimostrato di avere una marcia in più, mietendo vittime illustri. La gestione tecnica di coach Riccardo Paolini si è finora dimostrata impeccabile, con un roster che ha nei due extracomunitari Keene (playmaker da 18 punti di media a partita) e Stephens (centro da 15,9 punti e 9,5 rimbalzi di media a partita) le sue punte di diamante, oltre ad un tiratore implacabile come Rullo (13,6 punti di media) e ad un gruppo di italiani ben assortito, che si compone dell’esperta ala grande Allegretti, della guardia Turel, dell’ala piccola Bucarelli, della guardia Rovatti, dell’ala grande Ebeling, oltre all’ex di turno Matrone, centro di comprovata affidabilità. Dichiarazioni di patron Nello Longobardi: ««Non avevo preventivato la mancata qualificazione alla Coppa Italia, perché ritengo che la nostra squadra sia attrezzata per potervi accedere, come ho sempre sottolineato a coach Perdichizzi. Questo obiettivo mancato ci ha danneggiato sicuramente sotto il profilo dell’immagine e delle aspettative, la cui unica attenuante è stata l’uscita di scena di Miles, che ha condizionato la partita giocata in casa contro Biella, che forse potevamo fare nostra. Quanto accaduto deve costituire uno stimolo in più a fare bene, già a partire dalla sfida di Cagliari, contro una squadra che, tra le mura amiche, finora ha fatto grandi cose, dispone di una coppia di americani di buon livello ed ha un giocatore molto pericoloso come Rullo, atleta che mi è sempre piaciuto molto per le sue caratteristiche. Inoltre, gli isolani hanno anche una buona guida tecnica, capace di mettere in mostra molti giovani, che hanno avuto un ruolo basilare nella conquista dell’attuale posizione di classifica, in piena zona play-off. Dovremo scendere in campo con convinzione e determinazione, per conquistare i punti in palio, fare classifica e riuscire così a chiudere la stagione regolare non più sotto del quarto posto, obiettivo minimo che ho più volte ribadito alla squadra e allo staff tecnico». Dichiarazioni del playmaker Gabriele Spizzichini: «Ci tenevamo ad iniziare positivamente il nostro 2018 al PalaMangano e ci siamo riusciti contro Rieti, così dimenticando la sconfitta subita all’andata al supplementare. Se pensassimo però ora di andare a Cagliari e incontrare la stessa squadra che abbiamo superato alla seconda giornata, commetteremmo un errore imperdonabile, perché Cagliari è una squadra che in casa mette grinta ed energia tale da consentirle, come ha già fatto, di battere anche squadre molto forti e blasonate. Dovremo mettere in campo grande intensità, per superare una squadra che dispone di due ottimi statunitensi come Keene e Stephens e di un atleta molto pericoloso come Rullo, oltre ad un gruppo di italiani di grande talento». Arbitreranno l’incontro i signori Moretti Mauro di Marsciano (Pg), Salustri Valerio di Roma e Centonza Michele di Grottammare (Ap). La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica sui sui 92,50 mhz di Radio Sant’Anna ed in streaming su ViviRadioWeb dal sito internet https://vivicentro.it/viviradioweb/ (media partner della Givova Scafati). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 21:00) e, in replica, mercoledì (ore 15:00).