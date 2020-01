Givova Scafati, trasferta a Capo d’Orlando.

All’andata fu una vittoria roboante (103-65). Ottenere il medesimo risultato a campi invertiti sarà difficile, ma la Givova Scafati è desiderosa di allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Non andrà in terra siciliana per fare da sparring partner, ma per fare la voce grossa e provare a fare risultato anche al PalaFantozzi, parquet dell’Orlandina Basket, dove si esibirà domenica, alle ore 18:00, in occasione della ventesima giornata del campionato nazionale di serie A2.

Avrà a disposizione gli stessi uomini di domenica scorsa coach Giovanni Perdichizzi, che proprio sulla panchina di Capo d’Orlando ha ottenuto sia il record del maggior numero di partite vinte nella seconda serie, sia alcuni tra i suoi più importanti risultati sportivi, durante il triennio 2004 – 2007, nel corso del quale ha fatto sua, oltre ad una Coppa Italia di Legadue, anche la promozione dalla Legadue in massima serie, poi conservata per ben due stagioni di fila.

In un ambiente ed in un campo che conosce a memoria, lo sceriffo proverà a lasciare il segno ancora una volta. Ma non sarà semplice imporsi dinanzi ai supporters isolani ed al cospetto di una formazione, quella allenata per la seconda stagione consecutiva da coach Marco Sodini, che in casa ha un ottimo rendimento, oltre ad un organico composto da tanti atleti giovani e competitivi. Tra questi, menzione speciale per il playmaker Marco Laganà (17,6 punti e 4,6 assist di media), per la guardia statunitense Kinsley (14,8 punti di media), per l’ala grande Mobio (9,4 punti di media), per l’ultimo arrivato Elmore (positivo il suo esordio nell’ultimo match, il derby contro Agrigento), per il playmaker di scorta Matteo Laganà, per l’ala piccola Bellan, per l’ala grande Lucarelli e per i giovani Donda (centro) e Galipò (playmaker), mentre sarà assente di sicuro l’esterno Querci, infortunato.

Dichiarazione di coach Giovanni Perdichizzi: «Un sentimento di profondo affetto ed amicizia mi lega alla proprietà dell’Orlandina, per cui sento davvero molto questa partita, proprio in virtù dei bellissimi anni trascorsi a Capo D’Orlando, dove ho conosciuto persone fantastiche. Siamo consapevoli che quella di domenica sarà una gara dura, perché i biancoblù tra le mura amiche giocano bene, con grande agonismo. Dovremo riuscire a tenere a freno sin da subito quella voglia di vincere che gli avversari metteranno sicuramente in campo sin dalla palla a due, provando a gestire il ritmo gara, consapevoli che se faremo le nostre cose, potremo tornare dalla Sicilia con due punti in più in classifica. Hanno recentemente preso un americano, Elmore, in sostituzione del partente Johnson e, rispetto alla partita di andata, disporranno di Lucarelli e Laganà, giocatori d’esperienza ed autentici punti di riferimento».

Dichiarazione del capitano Nicholas Crow: «Stiamo attraversando un buon momento, veniamo da due successi importanti a Treviglio ed in casa contro Tortona, per cui vogliamo proseguire su questa strada ed andare a Capo D’Orlando per vincere. Sappiamo che non sarà facile imporsi su un campo difficile, dove già in tante hanno capitolato e contro una squadra davvero forte. Ci troveremo di fronte una squadra giovane, che ha in Kinsley e Laganà i principali terminali del gioco offensivo, in grado anche di produrre gioco per gli altri. Hanno aggiunto da una partita l’americano Elmore e, conoscendo Sindoni, non è uno che in genere sbaglia gli americani. Per cui dovremo renderci protagonisti di una buona prova di squadra, di una prestazione corale, per riuscire ad imporci su un campo così caldo».

Arbitreranno l’incontro i signori Maschio Duccio di Firenze, Morassutti Alberto di Sassari e De Biase Stefano di Udine.

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass”). Sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 20:45) e di mercoledì (ore 15:00).