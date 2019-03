Givova Scafati torna in campo contro Biella.

Dopo circa due settimane, la Givova Scafati ritorna a calcare il parquet mercoledì sera (ore 20:30) per il recupero della ventitreesima giornata del campionato di serie A2. Il teatro della sfida sarà il PalaMangano, che si prepara ad accogliere nel migliore dei modi questa ripresa del campionato, che conduce verso il termine della stagione regolare. L’avversario di turno sarà l’Edinol Biella, compagine che all’andata si impose 81-73 e che proverà a bissare il risultato per ritrovare i quartieri alti della classifica del girone ovest. La truppa dell’Agro, invece, vuole allungare la striscia di successi consecutivi ed approfittare del turno casalingo per arrivare a quota cinque. Inoltre, proverà a far propria la posta in palio per tenere distante una diretta concorrente, provando magari a ribaltare il passivo subito nella gara di andata a campi invertiti.

Non sarà una partita facile per i gialloblù, che affronteranno un team guidato per la quarta stagione di fila da coach Michele Carrea, che quindi conosce a menadito i dettami tecnico tattici del proprio allenatore e che, tra l’altro, si compone di elementi di indubbio spessore, come i due statunitensi Sims (ala grande da 21,5 punti di media) e Harrell (guardia da 17,2 punti di media), come l’italiano Saccaggi (playmaker da 11,5 punti e 3,4 assist di media), il britannico Wheatle (ala piccola da 10 punti e 7,2 rimbalzi di media), l’esperto italo argentino Chiarastella (ala grande), il neo arrivato Antonutti (ala grande) e i comprimari di qualità come Vildera (centro), Stefanelli (guardia), Massone (playmaker), Pollone (guardia) e Nwokoye (centro).

Senza Tommasini (ancora in fase riabilitativa) e con il dubbio legato alla presenza in campo di Tavernari (non ancora completamente ripresosi dall’infortunio alla caviglia), la Givova Scafati si è preparata al meglio per questo incontro e cercherà in tutti i modi di confermare il recente trend positivo ed approfittare le vantaggio del fattore campo per piazzare la quinta vittoria di fila.

Dichiarazione del capo allenatore Lino Lardo: «Siamo risaliti in classifica, grazie alle quattro vittorie consecutive e adesso ci attende il rush finale della stagione regolare. Non giochiamo una partita ufficiale da circa due settimane e ne abbiamo approfittato per lavorare molto sotto l’aspetto fisico, così da mettere benzina in corpo per la parte finale di stagione.

Abbiamo diversi scontri diretti per i play-off da disputare e dovremo farci trovare pronti. Cominciamo da Biella, che ha gli stessi punti nostri in classifica, squadra fisica, che ci ha superato all’andata, sebbene avessimo disputato un’ottima seconda parte di gara, ma stavolta giochiamo in casa e sarà tutto completamente diverso. D’ora innanzi troveremo tutte squadre mosse da forti motivazioni e pertanto dovremo farci trovare concentrati al massimo. Biella finora ha fatto vedere una buona struttura di squadra, dove Harrell e Sims sono sicuramente i più pericolosi. Ha innestato recentemente Antonutti, che ha rinforzato il reparto lunghi, anche se la principale forza della formazione piemontese è la fisicità e la difesa aggressiva, che, sul nostro campo, dinanzi ai nostri supporters, possiamo sicuramente annullare».

Dichiarazione del capitano Marco Ammannato: «Stiamo attraversando un buon momento di forma, sia fisico che psicologico. Vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica e ci impegneremo sodo per ottenere il massimo dei punti in questa parte finale di stagione, con l’obiettivo di agguantare i play-off attraverso il miglior piazzamento possibile. Il prossimo avversario Biella è una formazione molto alta e fisica, nella quale atleti del calibro di Saccaggi, Wheatle, Antonutti e i due statunitensi possono fare la differenza. Puntano anche loro a conquistare i play-off e proveranno a metterci lo sgambetto, ma noi giochiamo in casa, dinanzi ai nostri tifosi, ai chiedo di arrivare in massa al PalaMangano, perché contro una squadra che in classifica ha i nostri stessi punti abbiamo doppiamente bisogno di vincere, magari provando anche a ribaltare il passivo subito nella gara di andata a campi invertiti».

Arbitreranno l’incontro i signori Masi Andrea di Firenze, Foti Daniele di Alfio di Vittuone (Mi) e

Triffiletti Corrado di Messina.

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale

Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP TV Pass”). Sarà inoltre trasmessa in diretta radiofonica streaming su ViviRadioWeb (media partner della Givova Scafati) dal sito internet

https://vivicentro.it/viviradioweb/ e dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/ViViCentroRadio/.

Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nel giorno di sabato (ore 15:00).